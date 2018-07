Os meninos resgatados de uma caverna na Tailândia já podem receber os seus familiares no hospital. As visitas são feitas com roupas e máscaras de proteção

Familiares dos 12 meninos retirados de uma caverna na Tailândia, onde ficaram presos por duas semanas, foram autorizados a visitá-los a partir dessa quinta-feira, de acordo com um informe do Ministério da Saúde do país do Sudeste Asiático. Para poderem ficar no mesmo ambiente, entretanto, eles têm que vestir roupas de proteção e máscaras.

Uma declaração da pasta detalhou que dois garotos do primeiro grupo resgatado no domingo foram diagnosticados com uma infecção no pulmão, mas ressalvou que eles se recuperam bem. Já outros três garotos, do último grupo resgatado, apresentam infecções de ouvido e recebem tratamento no hospital de Chiang Rai, localizado no Norte do país.

Também nessa quinta-feira, o chefe de uma equipe de mergulho da Marinha tailandesa mandou um recado emocionado aos garotos cujo drama comoveu o mundo: “Aproveitem ao máximo as suas vidas, sejam pessoas boas e uma força do bem para seu país”, desejou-lhes o contra-almirante Apakorn Yuukongkaew, comandante da unidade de mergulhadores da Marinha da Tailândia, em uma mensagem aos jovens, antes de embarcar em um voo com o grito “Hooyah!”, termo naval de comemoração.

No aeroporto civil-militar de U-Tapao, na província de Rayong, perto de onde a Marinha Real do país do Sudeste Asiático opera a Base Naval de Sattahip, os mergulhadores e alguns militares estrangeiros envolvidos no resgate foram ovacionados e chamados de “heróis” assim que pousaram no local, nessa quinta-feira.

Eles também receberam grandes guirlandas feitas da flor mal-me-quer, enquanto oficiais da Marinha e civis os aguardavam sem conseguir esconder o orgulho pelo ato de bravura. Alguns simpatizantes prepararam rosas vermelhas para uma homenagem especial.

De acordo com os médicos, os meninos passariam pelo menos uma semana no hospital e cerca de 30 dias se recuperando em casa. As primeiras imagens deles na unidade foram divulgadas na quarta-feira, mostrando alguns usando máscaras cirúrgicas e roupas hospitalares enquanto faziam sinais de “paz” para a câmera.

Um grupo de 13 mergulhadores estrangeiros e cinco da Marinha Tailandesa orientaram os meninos e seu treinador em uma complicada operação de três dias que terminou na terça-feira.

Os garotos foram mantidos perto dos mergulhadores e permaneceram imóveis em partes da jornada onde tinham que mergulhar. Eles foram então levados em macas através de partes secas até a entrada da caverna. Em pronunciamento oficial na quarta-feira, o vice-primeiro-ministro Prawit Wongsuwan definiu a operação como “um milagre”.

O complexo de cavernas de Tham Luang permanecerá fechado ao público por um período de pelo menos seis meses, ressaltou Chongklai Worapongsathorn, vice-diretor-geral do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia.

