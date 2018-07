Os meninos tailandeses resgatados de caverna iniciaram uma cerimônia para se tornarem aprendizes de monges

Os meninos de um time de futebol de adolescentes que foram resgatados de uma caverna na Tailândia em um drama que prendeu a atenção do mundo deram seus primeiros passos nesta terça-feira para serem ordenados aprendizes de monges budistas.

A cerimônia foi transmitida ao vivo no Facebook por autoridades locais e dá início a um processo no qual os meninos viverão por nove dias em um templo budista — uma promessa feita por suas famílias para agradecer seu resgate e em homenagem a um mergulhador que morreu durante a operação.

O resgate envolveu mergulhadores e voluntários de todo o mundo e terminou no dia 10 de julho, quando o último grupo foi retirado com segurança da caverna de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia.

Os meninos e seu técnico de 25 anos, Ekapol Chanthawong, tinham ido explorar a caverna no dia 23 de junho, quando ficaram presos. Eles sobreviveram por nove dias bebendo a água que pingava de estruturas rochosas antes de serem encontrados por mergulhadores.

“Os onze meninos serão ordenados como aprendizes, enquanto o técnico Ek será ordenado como monge”, disse Rachapol Ngamgrabuan, da assessoria de imprensa de Chiang Rai, durante transmissão no Facebook.

O budismo é a principal religião da Tailândia e é seguida por mais de 90 por cento da população. Um dos meninos, Adul Sam-on, de 14 anos, é cristão e não será ordenado.

Vestindo roupas brancas simples, os meninos juntaram as mãos em sinal de oração, enquanto um monge de traje vermelho agradecia por seu resgate seguro.

Os meninos e seu treinador acenderam velas amarelas no templo Wat Phra That Doi Wao, no distrito de Mae Sai, em Chiang Rai.

Gratidão

Na quarta-feira, os garotos de 11 a 16 anos e o treinador de 25 terão seus cabelos raspados na cerimônia de ordenação antes de um período de nove dias como noviços, ao passo que o treinador se tornará monge. Somente o único membro cristão da equipe de 12 garotos não participará.

Na Tailândia, onde 90% da população é budista, a ordenação representa gratidão. “As ordenações nos dão tranquilidade”, disse Sangiemjit Wongsukchan, mãe do menino Ekarat Wongsukchan, de 14 anos. “Só podemos fazer isso por nove dias porque depois ele terá que voltar aos estudos e se preparar para as provas. De volta à vida normal”, acrescentou.

Os 12 meninos e seu treinador deixaram o hospital na quarta-feira passada, mais de uma semana depois de seu resgate da caverna.

Honras na Austrália

Também nesta terça-feira, nove australianos envolvidos no resgate receberam medalhas em uma cerimônia na capital australiana, Camberra, por terem colocado suas vidas em perigo para salvar os garotos.

O anestesista Richard Harris e seu colega de mergulho, Craig Challen, um veterinário aposentado, receberam a Estrela da Coragem, segunda maior condecoracão por valentia para civis no sistema de honras da Austrália, abaixo da Cruz do Valor. Seis policiais e um mergulhador da Marinha receberam a Medalha da Bravura, um degrau abaixo da Estrela da Coragem.

Harris sedou os 13 membros do grupo antes da jornada de saída, já que o pânico no interior da caverna era uma das maiores ameaças à sua sobrevivência. Segundo Harris, seu maior temor durante a operação de resgate foi não saber exatamente o quanto de sedativo dar aos garotos, que já estavam enfraquecidos.

