Os negros representam 71% das vítimas de homicídios no Brasil, aponta pesquisa

O levantamento mostrou que o abismo entre brancos e negros aumentou na última década. Entre os mortos nos homicídios registrados de 2005 a 2015, o número de brancos caiu 12%, e o de negros aumentou 18%.

“Nós temos um legado histórico que nunca foi enfrentado”, disse Samira Bueno, coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “São mais de três séculos de escravidão e nós nunca direcionamos, de forma efetiva e consistente, políticas públicas para tirar essa população negra, que foi escravizada por tanto tempo, dessa situação de vulnerabilidade”, completou.

Nesta semana, um ator negro foi vítima de racismo e violência em São Paulo. Diogo Cintra, 24 anos, ainda exibe as marcas da violência pelo corpo: pés, braços e rosto marcados pelas pauladas, socos e mordidas de cachorro. Cintra conta que voltava de uma festa da companhia de teatro na qual trabalha quando foi abordado por dois homens exigindo que ele entregasse o celular e dinheiro. Como estava perto do terminal onde pegaria o ônibus, o ator correu para pedir apoio aos vigilantes do local.

“Cheguei no terminal pedindo ajuda para a vigilância e a vigilante falou: ‘Corre, sai daqui. A gente não tem como fazer nada, só corre'”, relatou. Cintra afirmou que, após entregar o celular aos bandidos, foi “entregue” pelo segurança aos assaltantes, que teriam dito que o ator havia tentado assaltá-los e o levaram para fora do terminal.

Um dos vigilantes chegou a perguntar aos rapazes o que eles fariam. “Falaram que iam me levar para o rio que tem ali do lado. Comecei a me debater de desespero e os caras começaram a me bater. Socos, chutes, bater com pau”, relatou. Os criminosos estavam com cachorros.