Os partidos já escolheram 13 candidatos a presidente da República: veja quem são

O prazo para realização de convenções partidárias terminou neste domingo. Veja os candidatos confirmados à Presidência da República:

Álvaro Dias (Podemos)

O senador Álvaro Dias foi escolhido pelos convencionais do Podemos para ser candidato à Presidência da República. A candidatura do parlamentar pelo Paraná foi oficializada em Curitiba, durante convenção nacional do partido. Ele vai compor chapa com o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, cujo partido, o PSC. Além do PSC, fazem parte da coligação os partidos PTC e PRP.

Cabo Daciolo (Patriota)

A convenção nacional do Patriota oficializou a candidatura do deputado federal Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, o Cabo Daciolo. O evento ocorreu em Barrinha, no interior de São Paulo. A candidata a vice escolhida foi Suelene Balduino Nascimento, do mesmo partido.

Ciro Gomes (PDT)

O PDT confirmou no dia 20 de julho a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. O partido deve anunciar a senadora Kátia Abreu como candidata a vice-presidente. Esta é a terceira vez que Ciro Gomes será candidato à Presidência da República: em 1998 e 2002, ele concorreu pelo PPS.

Geraldo Alckmin (PSDB)

Em convenção nacional realizada na capital federal, o PSDB confirmou a candidatura do presidente do partido e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à Presidência da República. A senadora Ana Amélia (PP-RS) é a vice na chapa.

Guilherme Boulos (PSOL)

O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, foi lançado no dia 21 de julho como candidato à Presidência pelo PSOL. Também foi homologado o nome de Sônia Guajajara, representante do povo indígena, para vice-presidente.

Henrique Meirelles (MDB)

O MDB confirmou o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como candidato à Presidência da República. Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul, será o vice na chapa.

João Amoêdo (Partido Novo)

João Dionisio Amoêdo foi oficializado candidato à Presidência da República pelo Partido Novo. O cientista político Christian Lohbauer foi escolhido como candidato à vice-presidente.

José Maria Eymael (DC)

O partido Democracia Cristã (DC) confirmou a candidatura de José Maria Eymael à Presidência da República, e do pastor da Assembleia de Deus Helvio Costa como vice-presidente.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A convenção nacional do PT escolheu o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para ser o candidato à Presidência da República. Não foi definido quem será o vice-presidente na chapa de Lula. O encontro também homologou o apoio do PCO e do PROS à candidatura do PT.

Manuela D’ Ávila (PCdoB)

A deputada estadual Manuela D’Ávila foi confirmada pelo PCdoB como candidata do partido à Presidência da República.

Marina Silva (Rede)

A primeira convenção nacional da Rede Sustentabilidade confirmou, por aclamação, o nome Marina Silva como candidata da sigla à Presidência da República. O candidato à vice na chapa, o médico sanitarista, Eduardo Jorge, do Partido Verde (PV), também foi apresentado oficialmente no encontro.

Vera Lúcia (PSTU)

Em convenção nacional, o PSTU oficializou a candidatura de Vera Lúcia à Presidência da República e de Hertz Dias como vice na chapa. O PSTU decidiu que não fará nenhuma coligação para a disputa presidencial, nem alianças nas eleições estaduais.

