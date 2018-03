Os passaportes do Japão e de Singapura são os mais aceitos no mundo: O Brasil está em décimo sétimo lugar na lista e dispensa vistos em 160 países

A Alemanha sustentou por cinco anos o posto de passaporte mais poderoso do mundo – título conquistado com base no número de países em que não é preciso visto para que os cidadãos em posse daquele documento possam entrar. Agora, porém, os alemães perderam o posto.

Segundo um ranking de análise em tempo real, Japão e Cingapura superaram o país europeu. Hoje, é possível que seus cidadãos entrem em 180 nações, mesmo que por períodos determinados, sem necessidade de visto. As informações são da revista Época e do jornal O Globo.

Ter um passaporte do Japão ou de Singapura garante ao viajante visitar mais lugares com menos entraves burocráticos. Um estudo da consultoria Henley & Partners, especializada em vistos, listou os países com mais facilidades de acesso e os mais barrados. Depois de Japão e Singapura – aceitos em 180 nações –, a Alemanha está em segundo lugar, com 179 países.

No terceiro lugar, empatados, aparecem França, Itália, Dinamarca, Espanha, Coreia do Sul e Suíça (178 países). O Brasil aparece em 17º lugar, já que 160 nações dispensam visto. Na América do Sul, apenas o Chile tem um passaporte mais poderoso, reconhecido em 161 países.

Disputado por brasileiros que sonham em morar fora do país, o passaporte de Portugal é liberado de vistos em 177 nações, o que o coloca no quarto lugar do relatório, ao lado de Áustria, Reino Unido, Noruega, Luxemburgo e Holanda. E o americano permite a seus portadores cruzarem 176 fronteiras sem maiores problemas. Ocupa a quinta posição da lista, com Canadá, Suíça e Irlanda.

No pé da lista estão Somália, cujo passaporte é aceito em 32 países; Paquistão, em 30; Síria, em 28; Iraque, em 27; e Afeganistão, em 24.

O levantamento mostrou ainda que o documento dos Emirados Árabes Unidos foi o que ganhou mais modalidade na última década, subindo 34 posições em dez anos. Somente no ano passado, com o fim da exigência de visto para China e Irlanda, o país escalou dez postos na lista. Hoje, está em 27º lugar no ranking, podendo ser usado sem entraves em 140 países.

Um dos países que contribuiu com a mudança no ranking é o Uzbequistão. Segundo o site Quartz, recentemente a nação flexibilizou suas regras de entrada para turistas, abrindo aos cidadãos de sete países um visto de acesso por até 30 dias.

Indicador

O Henley Passport Index é um indicador de todos os passaportes do mundo de acordo com o número de países que seus portadores podem visitar sem a necessidade de um visto.

O indicador tem base em dados exclusivos da AITA – Associação Internacional de Transporte Aéreo, a qual mantém a maior e mais precisa base de dados sobre informações de viagens e é aprimorada por extensiva pesquisa in-house.

Ele é atualizado em tempo real e quando alterações em relação à políticas de visto entram em vigor.

