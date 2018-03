Os petistas pediram a federalização da investigação sobre o ataque contra a caravana de Lula

Deputados petistas pediram nesta quarta-feira (28) a federalização das investigações sobre ataque a tiros contra a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sul do País na terça (27).

“Precisamos cobrar do poder público federal a intervenção rápida da Polícia Federal, dos órgãos de segurança federais sobre este caso”, afirmou Marco Maia (RS), que classificou o caso como “atentado político”. “Houve uma tentativa de assassinato.”

Os parlamentares afirmaram que pedirão à PGR (Procuradoria-Geral da República) investigação rápida do caso e também disseram estudar medidas contra colegas que, segundo eles, incitam ações como a de terça.

“Quem está cometendo esses crimes [de incitação]? São em parte parlamentares da base do presidente Michel Temer. São autoridades federais e portanto tem que ter uma investigação federal e uma punição exemplar”, disse Paulo Teixeira (SP).

Os deputados da bancada petista citaram o caso da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada no Rio de Janeiro no dia 14 de março. “Nós estamos de frente a uma escalada violenta de um setor fascista da sociedade brasileira contra o mundo da politica”, afirmou Maia.

Na terça à noite, o líder interino do partido na Câmara, Wadih Damous (RJ), pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que o governo federal tomasse providências para assegurar segurança à caravana do ex-presidente Lula nesta quarta, em Curitiba.

Delegado

O delegado Fabiano Oliveira, de Laranjeiras do Sul (PR), informou na noite de terça-feira (27) que policiais identificaram duas perfurações provocadas por tiros do lado esquerdo de um dos ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outra do lado direito do segundo veículo atingido. De acordo com Oliveira, os disparos aparentam ter sido feitos por duas armas diferentes de baixo calibre.

Na tarde de terça, dois ônibus da comitiva que circula pelos Estados sulistas desde o dia 19 foram atacados por três tiros, além de terem pneus furados por ganchos pontiagudos de metal, conhecidos popularmente como “miguelitos”, deixados em uma estrada por onde a caravana passou.

O ônibus que transporta parte da imprensa que acompanha a viagem foi o atingido por três disparos, dois do lado direito e um do lado esquerdo. Neste, um dos vidros foi atingido por um objeto que deixou uma marca arredondada. O ex-presidente estava em um terceiro veículo, que não foi atingido. Ninguém ficou ferido.

“É possível que haja algum disparo não identificado, mas o que nós pudemos identificar claramente é que há um veículo atingido por dois disparos e um outro veículo atingido por um disparo”, disse o delegado.

Para ele, houve “no mínimo dois envolvidos”, já que os tiros vieram de direções opostas. A marca no vidro citada por passageiros pode ser, ainda segundo o delegado, causada por uma pedrada.

Ainda não se sabe quem seriam os responsáveis pelo ataque. “Infelizmente, o número de peritos é muito pequeno, e a sobrecarga do Instituto de Criminalística, assim como de toda a polícia, é muito grande. Não tenho uma previsão, mas acredito que darão prioridade ao caso, dada a relevância”, afirmou.

A investigação deverá ser encaminhada para a cidade de Quedas do Iguaçu, já que o ataque teria ocorrido ainda dentro do município.

