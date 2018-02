Os postos de pedágio das rodovias gaúchas distribuem preservativos durante o carnaval

Nessa sexta-feira, mais de 250 mil preservativos masculinos começaram a ser distribuídos durante o carnaval de 2018 nas rodovias do Rio Grande do Sul. A ação será realizada por meio de parceria entre a Secretaria da Saúde e as concessionárias EGR, Ecosul e Concepa.

A iniciativa abrange os postos de pedágio das rodovias que levam aos Litorais Norte e Sul do Estado. Serão atendidas as praças da Concepa na Freeway (BR-290), da EGR de Viamão (RS-040) e da Ecosul (BR-392).

Durante o ano, a Coordenação Estadual de DST/Aids da Secretaria tem investido em ações educativas e preventivas de doenças sexualmente transmissíveis. Mensalmente, cerca de 2,5 milhões de preservativos masculinos e 90 mil femininos são repassados aos municípios para distribuição nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e em locais estratégicos de grande circulação.

Trânsito seguro

Além do reforço na fiscalização com a Operação Viagem Segura, que mobiliza órgãos de trânsito desde as primeiras horas dessa sexta-feira, equipes de educação atuam na saída de Porto Alegre para o feriado de Carnaval, a fim de sensibilizar foliões e viajantes.

Em uma ação durante a manhã no pedágio de Gravataí, uma ação-conjunta entre Detran-RS, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Lions Clube distribuiu uma lista de recomendações para uma viagem segura durante o feriado prolongado.

No período da tarde, com a participação da EPTC, na rodoviária de Porto Alegre, a ação teve o objetivo de lembrar a importância do uso do cinto de segurança para quem viaja de ônibus.

O checklist distribuído nos pedágios foi elaborado pelo Detran RS e traz orientações para quem vai pegar a estrada. São 14 itens que facilitam a preparação da viagem e que vão da verificação dos pneus até o planejamento da rota, passando pela documentação. Ao marcar todos os itens da lista, aumenta a chance da viagem transcorrer sem problemas.

As blitze na rodoviária são realizadas sempre nas vésperas de feriados e datas comemorativas por órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas de ônibus. Além de ser obrigatório nos ônibus intermunicipais e interestaduais, o uso do cinto de segurança é importantíssimo em caso de acidentes. O equipamento reduz a possibilidade e a intensidade de choques contra a estrutura interna do veículo e contra os outros passageiros e diminui a probabilidade de morte, por evitar a ejeção nos casos de colisão ou freada brusca.

Com as ações educativas, os órgãos de trânsito e seus parceiros alertam para a importância de se cumprir a lei. Mas para aqueles que optarem por comportamentos que coloquem em risco os demais, a fiscalização estará atuante. Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da BM estão nas ruas com a 85ª Operação Viagem Segura, e só terminam os trabalhos à meia-noite de Quarta-feira de Cinzas, quando a maioria das pessoas já deve ter retornado para casa.

À noite, foi realizada em Porto Alegre a Megablitz, somando-se à operação os esforços de Detran RS, EPTC e Polícia Civil. Com especial atenção a motoristas que dirigem sob o efeito de álcool, a Balada Segura também está trabalhando durante os dias de Carnaval. Blitze com etilômetro para todos os abordados serão realizadas em Porto Alegre, no Litoral e em cidades conveniadas ao programa.

