Os preços das passagens aéreas recuaram em setembro, reforçando a tendência de normalização nas cotações, após um período de forte alta impulsionada pelo fim das operações da Avianca Brasil. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), considerado a prévia da inflação oficial do País, apontou queda de 1,53% nos preços das passagens aéreas em setembro. As informações são do jornal Valor Econômico.

Em agosto, o IPCA já tinha detectado um forte recuo nos preços das passagens aéreas, de 15,6%. Em setembro, o movimento de queda se manteve. No acumulado de 12 meses, no entanto, os preços dos bilhetes aéreos ainda estão em alta. Enquanto o IPCA em 12 meses até agosto acumula alta de 3,43%, as passagens subiram 40,9%.

Um levantamento feito a pedido do Valor pelo Kayak, empresa de busca de passagens aéreas pertencente à Booking Holdings, mostra quedas mais fortes em setembro em trechos onde a Avianca Brasil atuava com mais frequência.

Nos voos entre Guarulhos (SP) e Salvador, onde a empresa controlada por José Efromovich tinha atuação mais forte, o preço médio da passagem chegou a R$ 879 no primeiro mês após a Avianca Brasil paralisar de vez as operações, a partir de 24 de maio. Desde julho, a companhia perdeu a licença para uso da marca Avianca Brasil e voltou a se chamar OceanAir. No intervalo de 24 de agosto a 24 de setembro, o preço médio da passagem para essa rota era de R$ 442, queda de 49,7% ante junho.

“A saída da Avianca Brasil provocou uma redução de 13% na oferta de voos. O efeito foi imediato em preços. Mas as demais companhias aéreas vêm ampliando a oferta de voos, o que contribuiu para a normalização dos preços”, afirmou Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

O executivo acrescentou que a redução da alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação aprovada neste ano em alguns Estados, como São Paulo, Alagoas e Rio Grande do Norte, contribuiu para a redução nos preços das passagens aéreas.

Nos voos de São Paulo pelo aeroporto de Congonhas ao Galeão, no Rio, a queda foi de 1,80%, para uma média de R$ 606, segundo a pesquisa do Kayak (ver tabela). “Boa parte dos preços já se normalizaram em setembro. A exceção foram os voos de Congonhas ao Galeão, que tiveram aumento na demanda no mês passado devido à reforma no aeroporto Santos Dumont”, avaliou Fleury.

Entre 24 de agosto e 20 de setembro, o aeroporto Santos Dumont fechou a sua pista principal para obras. A Azul lançou voos de Congonhas a Santos Dumont em 29 de agosto. No período de obras, a empresa atuou sozinha fazendo a ponte aérea. As concorrentes Gol e Latam desviaram os voos para o aeroporto RIOGaleão. As duas usam aviões maiores, com capacidade para 180 passageiros.

A Azul começou a voar na rota com aviões Embraer E195, com capacidade para 118 passageiros, usando a pista auxiliar do aeroporto. Em 21 de setembro, a Latam retomou os voos para o aeroporto Santos Dumont. A Gol voltou a voar para esse aeroporto no dia 24.

De acordo com o levantamento, o preço médio das passagens aéreas partindo de Congonhas para Santos Dumont recuou 24,23% em setembro em comparação a agosto, para uma média de R$ 352, ante média de R$ 465 no mês anterior. Os voos de Santos Dumont para Congonhas baixaram 14,14% no intervalo, para R$ 348, em média.

Também houve queda de 27% no preço médio das passagens de Guarulhos a Recife, para R$ 814, e de 21% nos voos saindo de Congonhas para Recife, para R$ 1.070.

Deixe seu comentário: