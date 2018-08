Os preços do pão e da massa vão subir com a alta do dólar. Os produtos de limpeza, a gasolina e os itens eletrônicos também devem ficar mais caros

Com a alta do dólar os preços de alimentos como pão e massa vão subir, além dos produtos de limpeza, a gasolina e os itens eletrônicos, que também devem ficar mais caros.

A relação de grande parte dos brasileiros com o dólar é invisível. Apesar de a moeda ser americana, produtos comuns do dia a dia são influenciados por sua variação.

Nesta quarta-feira (22), o dólar fechou a R$ 4,06, e nesta quinta-feira (23), a R$ 4,12, no patamar mais alto dos últimos dois anos. O resultado, deve afetar, nos próximos dias, o pão francês, o macarrão, os produtos de limpeza, a gasolina, os itens eletrônicos e até mercadorias vindas da China, que ficarão mais caras.

O professor de economia da FGV (Fundação Getulio Vargas) Marcelo Kfoury explica que cerca de 10% dos produtos da cesta básica contém matéria-prima cotada no mercado financeiro internacional. “Arroz, feijão e petróleo, por exemplo, fazem parte das negociações no exterior”, afirma.

Para o especialista, a situação é complicada porque só agora é que a inflação está se recuperando da greve dos caminhoneiros. “Com essa disparada do dólar, não haverá fôlego. Os preços vão continuar subindo durante os próximos meses”, diz.

De acordo com Claudio Zanão, presidente da Abimapi (associação das indústrias de biscoitos, massas e pães), produtos que têm o trigo como matéria-prima são os que mais sentirão o impacto. “Metade do consumo do cereal no Brasil depende da produção de outros países, como a Argentina e o Canadá.”

Na capital paulista, o pão deve subir imediatamente, segundo o Sindicato Padeiros. Já em Campinas, a alta deve chegar na próxima semana, de acordo com Sipac (sindicato da categoria).

Thiago Berka, economista da Apas (Associação Paulista de Supermercados), diz também que os mercados vão precisar repor em breve os estoques de produtos de limpeza. “Há alguns dias a disparada do dólar preocupa as empresas. Com estoques acabando, será preciso pagar mais para repor. E isso terá consequências para o consumidor final.”

A alta da moeda americana é resultado das indefinições políticas do Brasil, explica o professor Kfoury. “São os investidores do mercado financeiro antecipando as consequências da eleição deste ano”, afirma.

Cotidiano

Segundo o economista Paulo Vieira, a alta do dólar tem influência direta na economia porque mesmo se os produtos não são importados, eles se tornam mais caros, a moeda influência o preço do petróleo e com isso acaba afetando todo mundo. “A alta tem influência direta na vida do brasileiro. Quando o dólar aumenta você pode esperar imediatamente uma alta do petróleo e o País sendo dependente do transporte terrestre o preço vai ser repassado”, afirma.

Ainda de acordo com o economista, o efeito desse tipo de elevação muito drástica é diluída na vida das pessoas e das empresas porque os produtos, mesmo não sendo diretamente importados, possuem componentes que são e isso impacta no valor final praticado. “Você pode esperar uma alta no pão e trigo, por exemplo, as roupas tem partes que são importadas e até mesmo o preço das frutas pode ser impactado”, diz. Todo esse quadro, de acordo com Vieira, tem reflexo imediato nos índices inflacionários e traz reflexos para a economia como um todo. “Agora cabe a autoridade monetária, o Banco Central atuar para revolver e minimizar os impactos”, analisa.

