Os preços dos novos iPhones chegam a quase 10 mil reais no Brasil

A Apple revelou o preço no Brasil dos recém-lançados iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max . Quem quiser comprar os novos iPhones terá de desembolsar pelo menos R$ 5.199, valor que pode chegar a R$ 9.999 no caso do celular com a maior tela e o maior armazenamento. Anunciados em setembro nos Estados Unidos, os smartphones têm ficha técnica poderosa: entre as especificações está o processador A12 Bionic e a memória de até 512 GB.

Após o anúncio desses dispositivos, a fabricante retirou de seu catálogo o iPhone SE, o iPhone 6S e o iPhone X, mesmo este último tendo sido apresentado no ano passado. Na ocasião, a empresa fez barulho devido ao topete na tela. Continuam à venda o iPhone 7 e o iPhone 8. Vale ressaltar também que o Apple Watch 4 foi anunciado junto com o iPhone XS e deve chegar no Brasil em breve, ainda sem uma data oficial.

XR

O iPhone XR tem revestimento colorido, parecido com a linha iPhone 5C, e estará disponível nas cores vermelho, amarelo, azul, branco, coral e preto. Ele é uma alternativa menos cara ao iPhone XS, mas apesar disso, possui o mesmo chip A12 Bionic, o mais poderoso da Apple até então. Segundo a fabricante, ele tem o desempenho 15% maior do que o A11, a CPU anterior.

Ele tem uma câmera simples na parte traseira com 12 megapixels e, recurso Face ID, que reconhece o rosto do usuário para destravar a tela, e não conta mais com o botão Home. O iPhone XR consegue gravar vídeo em 4K e tem proteção IP67, que permite submergir o aparelho por 1 metro de profundidade por até 30 minutos.

Apesar de ter uma tela com bom tamanho, 6,1 polegadas, possui a pior resolução entre os três, apenas 1792 x 828 pixels. Quem quiser comprar o iPhone XR no Brasil terá de desembolsar R$ 5.199 (64 GB), R$ 5.499 (128 GB) ou R$ 5.999 (256 GB), a depender da memória livre para guardar documentos, fotos e vídeos.

XS

O iPhone XS tem a menor tela entre os três modelos de lançamento, com 5,8 polegadas. Por outro lado, ela traz a qualidade Super Retina, que possui resolução de 2436 x 1125 pixels com 458 ppp de densidade de pixels, padrão muito superior ao iPhone XR. Com essa configuração de display, as imagens tendem a ser muito mais nítidas.

Ele tem o mesmo processador do aparelho anterior, o A12 Bionic, mas vem com uma câmera dupla na parte de trás de 12 megapixels como diferencial, que apresenta melhorias na qualidade de imagem em relação ao iPhone X.

O aparelho está disponível em três cores: dourado, cinza espacial e prata. Comprar o iPhone XS no Brasil exigirá desembolso de pelo menos R$ 7.299 (64 GB), podendo chegar a R$ 8.099 (256 GB) ou R$ 9.299 (512 GB), dependendo do armazenamento do smartphone.

XS Max

Já o iPhone XS Max tem a maior tela do trio, com 6,5 polegadas, e uma resolução de 2688 x 1242 pixels, com os mesmos 458 ppp de densidade do modelo anterior. Apesar de ter uma aparente qualidade de display, para o olho humano, essa diferença de qualidade deve ser imperceptível.

O modelo Max difere do anterior apenas no tamanho do display, pois todos os outros quesitos seguem o mesmo padrão, seja processador, espaço de armazenamento, sensor da câmera, e até mesmo as opções de cores. Porém, seus preços são os mais salgados: fãs da Apple interessados em comprar o iPhone XS Max no Brasil vão pagar R$ 7.999 (64 GB), R$ 8.799 (256 GB) ou R$ 9.999 (512 GB).

