Os prédios balançaram na capital do México por causa do terremoto

As autoridades do México confirmaram nesse sábado que o terremoto de magnitude 7,2 que sacudiu o centro e o Sul do país deixou duas pessoas levemente feridas, provocou danos em 50 imóveis e problemas no fornecimento de energia elétrica para aproximadamente 1 milhão de pessoas.

O terremoto foi registrado às 17h39min locais de sexta-feira (21h39min em Brasília) e foi seguido por um total de 517 réplicas – a maior delas de magnitude 5,9 – até as 9h30min locais (13h30min em Brasília) deste sábado, informou o Serviço Sismológico Nacional mexicano.

O Comitê Nacional de Emergência confirmou que não há perdas humanas e que só tem conhecimento de duas pessoas feridas por fraturas em Pinotepa Nacional, a região de Oaxaca onde foi localizado o epicentro do terremoto.

Ao atualizar a situação sobre o abalo sísmico, o comitê detalhou que foram ativados os planos de emergência, com a mobilização de 5.850 integrantes do exército e da polícia federal.

O comitê confirmou que 50 casas tiveram “danos maiores” em Santiago Jamiltepec e que a igreja e a sede da prefeitura também foram atingidas.

Jamiltepec e as localidades de Pinotepa Nacional e San José del Progreso são as que mais registraram danos pelo terremoto de sexta-feira.

O comitê confirmou que 998 mil pessoas foram afetadas por cortes no fornecimento de eletricidade na região do tremor, metade deles em partes da Cidade do México.

Janeiro

Em 19 de janeiro, um terremoto de 6,3 graus de magnitude com epicentro no mar de Cortés sacudiu o Noroeste do México sem que até o momento tenham sido relatados danos ou vítimas, informaram as autoridades.

“Perante o sismo ocorrido ao norte de Loreto, em Baja California Sur, a Defesa Civil e autoridades locais de proteção civil ativaram protocolos de revisão. Até o momento, não há relato de pessoas afetadas ou de danos materiais”, afirmou o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, em sua conta no Twitter.

O Serviço Sismológico Nacional detalhou que o sismo se localizou 81 quilômetros ao norte de Loreto, no estado de Baja California Sur, e aconteceu às 10h17min (horário local, 14h17min de Brasília).

O terremoto ocorreu em águas do mar de Cortés a cerca de 16 quilômetros de profundidade.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a magnitude do movimento sísmico foi de 6,5 graus.

O titular de Defesa Civil, Luis Felipe Puente, disse através do Twitter que está em comunicação com as instituições homólogas dos estados de Baja California e Baja California Sur, sem que até o momento tenham informado de alterações.

Mesmo assim, indicou que foram ativados todos os protocolos de Defesa Civil após o sismo.

Em setembro do ano passado ocorreram dois terremotos de grande magnitude no centro e no sul do México, que deixaram 471 mortos,184.000 casas danificadas e milhões de afetados.

