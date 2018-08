Os presidenciáveis vão ao Nordeste em busca de votos de eleitores de Lula. Se o petista for barrado, 10 milhões de simpatizantes na região dizem não ter um nome à Presidência da República

Com o indeferimento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestes a ser analisado pela Justiça Eleitoral, os principais candidatos à Presidência da República já se mobilizam para tentar conquistar o eleitorado lulista no mais tradicional curral eleitoral petista. O Nordeste tem 39,2 milhões de eleitores, 26% dos votos do País, e as pesquisas mostram que cerca de 10 milhões deles passam a se definir como indecisos ou declarar voto branco ou nulo no cenário em que Lula fica ausente da disputa.

Único nordestino entre os principais candidatos e um dos maiores beneficiários da ausência de Lula no pleito, o candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve neste sábado (18) em seu Estado, o Ceará, para o lançamento da candidatura ao Senado do seu irmão, o ex-governador cearense Cid Gomes.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, acredita que há espaço para crescimento do cearense e que o “plano B” do PT, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que deve herdar a candidatura de Lula, terá dificuldades para conquistar os nordestinos. “O eleitor do Nordeste nunca nem ouviu falar de Haddad. É um nome difícil de falar”, ironiza Lupi.

Ex-ministra de Lula, a candidata da Rede, Marina Silva, que também angaria votos nas pesquisas sem o petista, vai concentrar suas agendas na região a partir de segunda-feira (20). Marina tem eventos em Fortaleza e Recife. De olho nos votos dos milhões de beneficiários do Bolsa Família na região, Marina centrará o discurso na ampliação de programas de transferência de renda.

O PT, que ainda insiste no discurso da candidatura de Lula, foca pesado em agendas de campanha com Haddad. Ainda no papel de vice, ele visitará cinco Estados nordestinos só na semana que vem.

Haddad

Na sexta-feira (17), Haddad foi ao Piauí e fez campanha ao lado do governador petista Wellington Dias, que busca a reeleição. A partir de terça-feira, ele fará um giro de cinco dias pelos Estados da Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Para ficar mais conhecido, Haddad buscará pegar carona em sete governadores que buscam a reeleição no Nordeste.

O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, vai tentar criar um vínculo com a região visitando Crateús, a cidade natal de seu sogro no interior do Ceará. Ele diz que as recepções obtidas nos aeroportos nordestinos provam seu potencial. A ideia de ir a Crateús deve ser implementada nas próximas semanas. Ele prevê ainda visitar Recife, terra do presidente licenciado do PSL, Luciano Bivar. Para os apoiadores do capitão da reserva, a piora nos indicadores de segurança pública nas principais cidades da região fortalecem seu nome.

Para Geraldo Alckmin (PSDB), a busca por votos no Nordeste ainda não é uma prioridade. O tucano vai concentrar forças no Centro-Sul do País, onde é mais conhecido e tem perdido eleitores para outros concorrentes, como Bolsonaro. Isso não significa, entretanto, que Alckmin ficará ausente do Nordeste. O candidato deverá visitar alguns Estados onde não esteve durante a pré-campanha, como Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. O discurso para a região será na segurança. Uma das propostas é implantar no Nordeste o primeiro batalhão da Guarda Nacional que ele promete criar para substituir a Força Nacional de Segurança.

Álvaro Dias também concentra, até agora, seu eleitorado no Centro-Sul. Embora não tenha viagens agendadas para a região nos próximos dias, o senador aproveitou a pré-campanha para visitar o Nordeste e destinou um trecho do seu programa de governo para os problemas locais, onde a “crise social é muito mais grave e aguda”. Como faz a defesa da Lava-Jato e elogios ao juiz Sérgio Moro, Dias sabe que dificilmente atrairá o eleitor de Lula, mas aposta no voto contra o PT.

