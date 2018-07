Os presidentes americano e russo voltaram a negar a ingerência da Rússia nas últimas eleições dos EUA

Os presidentes russo Vladimir Putin e americano Donald Trump voltaram a negar nesta segunda-feira (16) que tenha havido uma interferência da Rússia nas últimas eleições dos Estados Unidos, nas quais Trump foi eleito presidente. Os dois líderes fizeram as declarações em uma entrevista coletiva conjunta, após uma reunião de cerca de duas horas em Helsinque, na Finlândia.

Nos EUA, a suposta ingerência russa é tema de investigação. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos indiciou 12 russos por conspiração por hackear o comitê do Partido Democrata durante as eleições. “Tive que repetir o que já disse muitas vezes: o governo russo nunca interferiu e nunca vai interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos, inclusive no processo eleitoral”, disse Putin.

O presidente russo disse que, se houver um pedido formal da investigação do suposto conluio eleitoral para questionar suspeitos, ele será atendido pelas autoridades russas. Mas afirmou que, em contrapartida, quer interrogar agentes americanos suspeitos de “atos ilegais” contra a Rússia.

Segundo Putin, a Rússia suspeita que agentes da inteligência americana estiveram envolvidos em canalizar US$ 400 milhões de um empresário para a campanha eleitoral de Hillary Clinton, candidata que concorreu contra Trump.

O presidente americano também negou qualquer ingerência russa. Segundo ele, esse tema foi discutido em boa parte do encontro. “Não houve nenhum conluio. Não conhecia o presidente [Putin]. Não havia ninguém com quem conspirar”, reforçou Trump. O americano afirmou que fez uma brilhante campanha, venceu a democrata Hillary Clinton com facilidade e “por isso é presidente”.

Diálogo construtivo

Na coletiva, Putin disse que a conversa desta segunda tem a intenção de restaurar a confiança na relação entre Estados Unidos e Rússia. Para Trump, o “diálogo construtivo” entre os dois países abre novos caminhos para a paz. Mais cedo, o presidente americano disse que o encontro foi “um bom começo”.

“A Guerra Fria terminou há muito tempo. A época do antagonismo ideológico entre dois países é coisa do passado. A situação no mundo mudou radicalmente”, disse Putin. Segundo o russo, não há “razões sólidas” para relações tensas entre os dois países. Trump mencionou que a relação bilateral estava ruim, mas que isso havia mudado com a reunião desta segunda. Segundo o presidente americano, os EUA foram “tolos” no seu relacionamento prévio com a Rússia. “Nossa relação nunca esteve pior. No entanto, isso mudou há cerca de quatro horas. Realmente acredito nisso”, afirmou Trump.

Durante a coletiva, Putin entregou uma bola oficial do Mundial a Trump. O americano agradeceu pelo presente e disse estar confiante de que EUA, México e Canadá organizarão em 2026 uma competição tão bem-sucedida como a da Rússia.

Proliferação nuclear

Minutos antes da coletiva, um manifestante foi retirado por seguranças da sala de imprensa após tentar fazer um protesto. O indivíduo estava sentado entre os jornalistas americanos e tentou exibir um cartaz que defendia um tratado de proibição de armas nucleares.

