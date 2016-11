Os primeiros passos

Alguns projetos do pacote do futuro prefeito Nelson Marchezan começam a ter redação final e a execução dependerá de aprovação do Legislativo. Um deles faz a fusão do Departamento Municipal de Água e Esgotos com o Departamento de Esgotos Pluviais. Outro permite a renegociação dos que devem impostos à Prefeitura para aumentar a receita. O Executivo precisará ainda de autorização para criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a unificação de atividades hoje descentralizadas.

Para não esperar muito, haverá convocação extraordinária da Câmara, que entrará em recesso de 23 de dezembro a 1º de fevereiro.

FALTARÁ DINHEIRO

A arrecadação anual do IPTU é de 450 milhões de reais. Se fosse concedido desconto para pagamento em dezembro, entrariam 180 milhões. Como a hipótese de redução foi afastada, a Secretaria Municipal da Fazenda avaliou, no final da tarde de ontem, que não haverá dinheiro para pagar a folha mensal e o 13º salário até 30 de dezembro.

RETOMADA

Sebastião Melo continuará no coração de Porto Alegre. Alugou escritório na rua dos Andradas para exercer a Advocacia.

SUBSTITUTO

Se a nova gestão mantiver a Secretaria Especial dos Direitos Animais e o vereador Rodrigo Maroni for escolhido para dirigi-la, assumirá sua vaga na Câmara Hamilton Sossmeier, do PSC, que se coligou com o PR e o Solidariedade.

EM DISCUSSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia examina hoje proposta de emenda constitucional que extingue a licença-prêmio assiduidade do servidor público estadual e cria a licença capacitação.

AGORA SERÁ LEGAL

Cinco meses depois de ter chegado à Câmara, provocando intensa polêmica, o prefeito José Fortunati recebeu ontem o texto aprovado que regulamenta o transporte individual de passageiros via aplicativos móveis em Porto Alegre. Terá 15 dias para vetar emendas. Sobre os serviços, há usuários que reclamam.

PROIBIDO

Os 33 mil motoristas de táxi do Rio de Janeiro festejam a decisão do prefeito Eduardo Paes, que vetou o funcionamento do Uber.

TENTATIVA

Após o recesso, parlamentares pedirão mudanças na lei eleitoral. Começarão pela volta da permissão para distribuir propaganda nos locais de votação. Lembrarão frase de Alceu Amoroso Lima: “Prefiro a poluição da democracia à assepsia da repressão.”

DOM ARTÍSTICO

Começa a ser rodado em Brasília o filme intitulado Meu Apartamento Falou, tendo Geddel Vieira Lima como ator principal. Se Meu Apartamento Falasse foi a primeira versão, de caráter cômico. Produzido por Holywood em 1960, teve como estrelas Jack Lemmon e Shirley MacLaine.

RÁPIDAS

* Com exceção de Aloísio Classmann, os deputados estaduais do PTB rejeitam entrar na base do governo.

* Falta escolher o líder do governo na Câmara de Porto Alegre. Será Cláudio Janta ou Cassiá Carpes.

* Projeto do deputado Pedro Ruas proíbe conceder benefícios fiscais a quem deve à Fazenda Estadual.

* O governo do Estado analisa a criação da Ouvidoria com prazo de 72 horas para responder perguntas.

* Em Brasília, passou a ser costume dormir com só um olho fechado.

* Com tantos votos em branco, alguém ainda pedirá monumento em praça pública ao eleitor desconhecido.

* Por medida de economia, muitos prefeitos começarão a gestão apagando a luz no fundo do túnel.

Comentários