Os problemas respiratórios têm aumentado a procura da população por atendimentos de emergência na rede municipal da saúde em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre emitiu nota em que aponta um registro atípico de aumento de busca por serviços de urgência e emergência, devido principalmente à demanda de atendimento a indivíduos com problemas respiratórios. Os hospitais, postos e demais unidades do setor estão operando no limite de sua capacidade técnica.

Nesta sexta-feira, as equipes de atenção hospitalar e regulação finalizaram a análise dos números, comparando os dados de abril e maio de 2019 com os do mesmo período do ano passado. “Os últimos 30 dias apresentaram um aumento de 106% nos encaminhamentos por problemas respiratórios e 88% de solicitações vindas de outros municípios”, destacou o secretário Pablo Stürmer.

De 22 de abril a 23 de maio, foram registradas 280 solicitações de leitos de enfermaria pediátrica, enquanto no mesmo período de 2018 esse volume foi de 136 pedidos. Já no que se refere a pacientes pediátricos vindos do Interior do Estado, foram 235 solicitações neste período, contra 125 em idêntico intervalo no ano passado.

Stürmer reforça que, para contar com serviços adequados, a população deve buscar emergências hospitalares e UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) somente em situações de urgência. Os casos leves, por sua vez, podem ser encaminhados a umas das 140 Unidades de Saúde, quatro delas com atendimento até as 22h (postos Modelo, Tristeza, São Carlos e Ramos), sem necessidade de agendamento.

Dengue

Também nesta semana, a prefeitura de Porto Alegre atualizou a estatística da dengue na capital gaúcha. São pelo menos 255 casos desde o início do ano, sendo 12 casos importados e 243 autóctones (contraídos dentro da própria cidade). Segundo a Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal da Saúde, esses últimos foram registrados em sete bairros.

No Santa Rosa de Lima foram confirmados 207 pacientes. Os demais estão divididos entre o Jardim Lindoia (13), Jardim Floresta (12), Sarandi (4), Ruben Berta (3), Floresta (3) e Cristo Redentor (1). Já os casos importados abrangem pacientes que estiveram em São Paulo (SP), Fernando de Noronha (PE), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Belém (PA), Vitória (ES), Betim (MG), Rio de Janeiro (RJ), Dourados (MS) e Canoas (RS).

