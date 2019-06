Os professores brasileiros têm os piores salários, afirmou a OCDE em um levantamento feito em 48 países

A pesquisa TALIS, da OCDE, divulgada na quarta-feira (19) revelou que os professores brasileiros são os que recebem os piores salários em um universo de 48 países avaliados. O levantamento também mostrou que, ao contrário de outros países, os profissionais de educação brasileiros não têm diferença de salário ao longo da carreira.

Para comparar os salários de educadores das 48 nações, a OCDE converteu os ganhos de todos para dólares e fez o cálculo do poder de compra de cada profissional em seu país.

“Para comparar o poder de compra do salário estatutário dos professores entre os países, são usados dados sobre os salários iniciais estatutários dos professores, expressos em termos de paridade de poder de compra”, explica o relatório.

Segundo esse cálculo, os professores brasileiros recebem um salário equivalente a US$ 13.971 ao ano — em torno de US$ 1.164 por mês — sendo o país onde os educadores têm o menor poder de compra. A Dinamarca é o local com os melhores salários, com US$ 42.841 anuais — o que equivale a US$ 3.570 por mês — podendo chegar a até US$ 55.675 por ano ao longo da carreira.

A pesquisa mostra que os professores brasileiros não apresentam ganho salarial ao longo dos anos trabalhados, algo que só se repete na Estônia e na Letônia, ambos ex-integrantes da União Soviética. Nos demais países, ao longo dos anos os professores recebem aumentos salariais como parte de planos de carreira.

Na Hungria, penúltimo colocado na lista, os professores de ensino fundamental começam a carreira recebendo US$ 14.227 anuais, mas após 15 anos, estão recebendo US$ 20.629 ao ano e podem chegar a US$ 27.031 no topo da carreira.

Carreira

Segundo uma pesquisa feita pelo Movimento Todos Pela Educação e divulgada em 2018, 49% dos docentes não indicariam a carreira para um jovem. Entre os principais motivos para justificar a decisão estão os baixos salários e a falta de reconhecimento.

De acordo com o estudo, que entrevistou 2.160 professores da educação básica de todo País, os que têm de 11 a 30 anos de carreira são os que menos recomendam a profissão. Os mais novos, que estão há menos de 10 anos nas salas de aula, são os que mais indicam, seguidos pelos docentes que têm mais de 31 anos de prática.

A etapa da educação onde lecionam também influencia. A pesquisa mostra que os professores que dão aula no Ensino Médio são os que menos recomendam a carreira, seguidos pelos do segundo segmento do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano). Os que mais indicam a profissão, por outro lado, são os das etapas iniciais (educação infantil e primeiro segmento do fundamental).

