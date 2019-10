Os próximos dias devem ter predomínio de chuva e umidade no Rio Grande do Sul

A chuva e a umidade tendem a permanecer no Rio Grande do Sul nos próximos dias, conforme o o mais recente Boletim Meteorológico Semanal divulgado pelo governo gaúcho, por meio da Seapdr (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Após uma quinta-feira com chuva em todo Estado e temporais em áreas isoladas (resultado da chegada de uma frente-fria), esta sexta-feira deve manter o predomínio da nebulosidade. As precipitações, no entanto, devem se concentrar apenas sobre as faixas Norte e Nordeste do território.

Já no sábado, será a vez do tempo seco e de temperaturas amenas em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Mas antes que os gaúchos possam se acostumar com o “tempo bom”, o domingo trará de volta a chuva em todas as regiões gaúchas – por conta da aproximação de uma nova massa de ar frio.

De acordo com os meteorologistas a serviço da Seapdr, não está descartada a possibilidade de temporais isolados, com fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo. O quadro deve se manter na segunda-feira, com nebulosidade e precipitações pluviométricas em todo Estado, ainda com risco de temporais.

A projeção é de que tudo voltará a mudar a partir da terça-feira, com o ingresso de uma massa de ar seco que garantirá tempo firme no território gaúcho. Diferente do calor que vinha sendo registrado até o final da semana passada, porém, os termômetros mostrarão declínio das temperaturas em todo Estado.

Mais água

Os valores de precipitação previstos oscilarão entre 35 e 50 milímetros na Fronteira Oeste do Estado, bem como na Região das Missões. No restante do Rio Grande do Sul, os totais esperados deverão variar entre 60 e 80 milímetros.

Ainda segundo o boletim da Secretaria da Agricultura, na Zona Sul e em parte da Região da Campanha, os volumes deverão ser superiores a 90 milímetros em diversas localidades.

(Marcello Campos)