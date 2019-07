A semana começa marcada pela volta do frio ao Rio Grande do Sul

Se mesmo com as chuvas dos últimos dias você estava animado com a trégua dada pelo frio no Rio Grande do Sul, os meteorologistas têm uma notícia que não é das melhores: nesta segunda-feira, uma nova massa de ar polar chega com força ao Estado. O fenômeno deve favorecer não só a queda das temperaturas, mas também a ocorrência de geadas, especialmente nas regiões da Campanha, Planalto e Serra.

Nessas áreas, os termômetros devem indicar entre 2ºC e 4ºC. No Norte, Centro e Missões, a previsão é de mínima de 4ºC e máxima de 6ºC. Já em Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana, a projeção é de 6ºC a 8ºC ao longo do dia.

A terça-feira, por sua vez, será o dia mais frio da semana, com temperaturas máximas não passando dos 15ºC em todo o território gaúcho.

De acordo com o governo do Estado, por meio do mais recente boletim da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), o frio começa a perder força na virada de quinta para sexta-feira.

Operação Inverno

E já que o assunto é o frio, em Porto Alegre a Operação Inverno continua ampliando o número de vagas em albergues para pessoas em situação de rua e, até setembro, deve oferecer mais 60 acomodações. A coordenação é da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

As novas vagas serão abertas no albergue Felipe Diehl, situado na Praça Navegantes (Zona Norte). Além dessa unidade, há outros dois locais de acolhimento, detalhados a seguir:

– Albergue Municipal: rua Comendador Azevedo nº 270 (bairro Floresta), com 120 vagas por noite;

– Albergue Dias da Cruz: avenida Azenha nº 366 (bairro Azenha), com 90 pessoas atendidas diariamente.

Em todos eles, as pessoas acolhidas têm acesso a espaço para pernoite, bem como alimentação e cuidados relacionados à higiene pessoal. O atendimento é feito das 19h às 7h.

Nos albergues também são providenciados os encaminhamentos à rede de assistência social do município e aos benefícios das políticas públicas da prefeitura.

