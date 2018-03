Os recursos apresentados por Lula e pelo ex-deputado Eduardo Cunha serão julgados no mesmo dia pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Porto Alegre, vai julgar os recursos do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha no mesmo dia que os do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Às 17h44min da próxima segunda-feira, mais de quatro horas depois de ter incluído em mesa os embargos declaratórios do líder petista (13h30min), a Casa fará o mesmo em relação aos do parlamentar cassado. Os julgamentos acontecerão na mesma sessão.

Cunha foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância a 15 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas, devido a uma negociação para a exploração de um campo de petróleo na República de Benin (África) pela Petrobras. O emedebista é acusado de receber US$ 1,5 milhão como propina. A defesa apelou ao TRF-4 e a pena foi reduzida para 14 anos e meio.

O julgamento no TRF-4 ocorreu em novembro de 2017. Cunha está preso desde o ano anterior. Na sentença em primeira instância, Moro disse que ele deveria continuar preso durante a fase de recursos do processo, já que, mesmo na cadeia, tentou chantagear e ameaçar testemunhas.

Os votos dos desembargadores na segunda instância não foram unânimes. A defesa entrou com o recurso de embargos de declaração antes dos infringentes – aos que tem direito -, por entender que diversos pontos do resultado do julgamento devem ser alterados. Ainda há possibilidade de entrar com esse outro recurso.

“Mesmo que o tribunal rejeite os embargos de declaração, como ainda cabem os infringentes, não entraria no caso da execução da pena na segunda instância”, esclarece o advogado Ticiano Figueiredo.

Com os embargos infringentes a pena pode ser alterada em julgamento. Os embargos de declaração servem para alterar pontos da sentença. “Mas quando a ilegalidade é tão grande, que pode modificar o resultado”, ressalta o advogado.

Questionamento

A defesa questiona a marcação do julgamento para a segunda-feira. “A forma açodada com que foi marcado o julgamanto do recurso do Eduardo Cunha, desrespeitando o rito processual que vinha sendo adotado até aqui, é um exemplo das inúmeras ilegalidades que têm ocorrido na Lava Jato desde a primeira instância”, critica.

O processo iniciou no STF (Supremo Tribunal Federal), já que Cunha tinha foro privilegiado pelo mandato de deputado federal. Com a cassação, a ação foi remetida à Justiça comum. A defesa sustenta que “não há prova alguma que o Eduardo tenha recebido uma vantagem indevida de corrupção” e pede absolvição. “No entanto, preferiram manter a palavra de um delator”, disse o advogado Pedro Ivo Velloso na sessão do julgamento no TRF-4 que reduziu a pena.

