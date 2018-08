Os reservas do Grêmio recebem neste domingo o Vitória-BA pelo Campeonato Brasileiro

Em meio às baixas temperaturas em Porto Alegre, o Grêmio encerrou na manhã passada os preparativos para o duelo contra o Vitória-BA. A partida, válida pela décima-oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h na Arena, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Em atividade com portões fechados à imprensa durante a maior parte do tempo, o técnico Renato Portaluppi ajustou os últimos detalhes da equipe. Quando o acesso aos repórteres e fotógrafos foi autorizado, os atletas já disputavam o tradicional “rachão” recreativo que costuma anteceder os jogos do tricolor.

Embora a escalação do Mosqueteiro não tenha sido informada, o próprio site do clube já antecipou a opção por uma equipe “provavelmente reserva”, a fim de poupar titulares para o jogo de volta contra o Flamengo pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil (na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro). O meia Thaciano não participou da atividade e é dúvida para o confronto contra os baianos.

Situação

O Grêmio é o quarto colocado na tabela do Brasileirão, com 30 pontos, atrás do Inter (32), Flamengo (34) e São Paulo (35). Um resultado positivo, combinado a uma derrota colorada contra o Fluminense na noite de segunda-feira, poderá colocar o time de Renato na terceira posição.

Já o Vitória-BA está em décimo-quarto lugar na competição. O escore é de 19 pontos, apenas um à frente do Bahia e da Chapecoense, que ocupa a posição mais alta do Z-4, a zona do rebaixamento. Atrás, vêm Ceará, Atlético-PR e o lanterna Paraná Clube.

