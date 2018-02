Os reservas do Inter empataram em 0 a 0 contra o São Paulo de Rio Grande, mas o clube continua na liderança do Gauchão

Jogando fora de casa com um time de reservas na tarde desse domingo, o Inter empatou em 0 a 0 com o São Paulo de Rio Grande, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O resultado manteve o Colorado na liderança da competição, com os mesmos 16 pontos do Brasil de Pelotas (que tem uma partida a menos) mas em vantagem no saldo de gols.

Os donos da casa, por sua vez, avançaram uma posição na tabela, com cinco pontos, deixando para trás o Grêmio (quatro pontos) e o atual campeão Novo Hamburgo (dois pontos), respectivamente o penúltimo e o último colocados – ambos estão na zona de rebaixamento do Gauchão.

A opção do técnico Odair Hellmann de preservar os titulares teve por objetivo poupá-los para o compromisso da noite de quarta-feira contra o Remo, em Belém do Pará, pela segunda fase da etapa classificatória da Copa do Brasil. Pelo regulamento do torneio nacional, o confronto será disputado em partida única e se houver empate, a vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis.

Escalações

A partida marcou as reaparições de dois jogadores do Saci. O lateral-esquerdo Uendel, recuperado de uma contusão no joelho sofrida há exatamente um mês, foi o capitão do time nesse domingo. Já o zagueiro Rodrigo Moledo, repatriado do futebol grego, voltou a vestir a camisa alvi-rubra, em sua segunda passagem pelo clube, no qual atuou entre 2010 e 2013.

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Marcelo Lomba, Ruan (Cláudio Winck), Rodrigo Moledo, Thales, Uendel, Charles, Gabriel Dias, Nico López, Juan Alano, Camilo (Wellington Silva) e Roger (Marcinho).

Já o São Paulo de Rio Grande, sob o comando de Claiton dos Santos, escalou Nicolas, Falcão, Pedro, Rudigulithi, Anderson Pico, Diguinho, Leanderson, Tom (Thiago Silva), Diogo (Victor Feijão), Janderson e Brandão (Rafael Paraíba).

Deixe seu comentário: