Os salários de janeiro dos servidores da prefeitura de Porto Alegre serão pagos integralmente na quarta-feira

Os salários do mês de janeiro dos servidores da prefeitura de Porto Alegre serão pagos integralmente na quarta-feira (31). A folha de pagamento deste mês totaliza R$ 140 milhões, segundo o Executivo.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, a antecipação do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e o ingresso de receitas do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) contribuíram para evitar o parcelamento das remunerações.

Devido à situação financeira do município, a Secretaria da Fazenda prevê o retorno do parcelamento de salários dos servidores da prefeitura nos próximos meses.

IPTU

Até 8 de março, os contribuintes de Porto Alegre podem quitar o valor em cota única do IPTU 2018 sem desconto. As guias estão disponíveis no site www.portoalegre.rs.gov.br/iptu2018.

Quem optar pelo pagamento parcelado poderá fazê-lo em até dez vezes sem desconto. No caso dos contribuintes que aderirem ao parcelamento, as guias começarão a ser entregues nas residências a partir da segunda quinzena de fevereiro. O primeiro vencimento é no dia 8 de março.

Do total de valores arrecadados com o IPTU, pelo menos 25% são destinados à educação e 15% aplicados em saúde, conforme a Constituição Federal. O restante é utilizado em serviços prestados pela prefeitura à população.

O pagamento do IPTU 2018 da Capital gaúcha com desconto de 10% foi aproveitado por 47,28% dos contribuintes. O prazo terminou no dia 3 de janeiro. A Secretaria Municipal da Fazenda contabilizou R$ 357,1 milhões, representando um acréscimo de 31,29% em relação ao valor apurado no mesmo período de 2017 (R$ 272,03 milhões).

