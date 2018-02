Os saques da poupança superaram os depósitos em mais de 5 bilhões de reais

Conforme o Banco Central, porém, o resultado é o menor registrado desde 2015, quando os saques superaram os depósitos em R$ 5,52 bilhões. Em janeiro de 2016, o resultado foi de R$ 12,03 bilhões e, em janeiro 2017, de R$ 10,73 bilhões

Volume total

Com a saída líquida de recursos na poupança, o estoque dos valores depositados, ou seja, o volume total aplicado, registrou queda no começo deste ano. No fim de dezembro de 2017, o saldo da poupança estava em R$ 724,6 bilhões. Já em janeiro deste ano, o estoque total de recursos aplicados na poupança somou R$ 722,36 bilhões.