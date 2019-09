Os senadores articulam Proposta de Emenda à Constituição que estabelece prazo de oito a dez anos para mandatos de ministros do Supremo

Depois da tentativa de criar uma CPI para investigar integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal), um grupo de 21 senadores prepara uma nova investida contra a Corte. Trata-se de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que estabelece prazo de oito a dez anos para o mandato dos ministros do Supremo, sem a possibilidade de recondução, além de mudar os critérios de escolha de seus integrantes.

Atualmente, os ministros podem exercer o cargo até os 75 anos de idade, quando têm aposentadoria compulsória, e são indicados pelo presidente da República, que deve escolher um nome com “reputação ilibada e notável saber jurídico”. O indicado também precisa passar pela aprovação do Senado. O critério, na interpretação de senadores, é genérico.

“Queremos uma pauta propositiva, que moralize e faça um regramento do Supremo. No nosso entender, está totalmente um ponto fora da curva no País”, disse o senador Eduardo Girão (Podemos-RS). Para ele, o STF não está “ouvindo” a população. “O único lugar onde não pode faltar justiça é no Supremo. O Supremo não é investigado e se coloca acima dos outros Poderes”, criticou.

A ideia da PEC partiu do grupo batizado como “Muda Senado”, que se contrapõe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Entre os integrantes desse grupo, estão oito filiados ao Podemos. Há também senadores do PSD e PP. Dois senadores do PSL, partido de Jair Bolsonaro, compõem o time: Major Olímpio (SP) e Soraya Thronicke (MS).

Pelo menos outras três propostas para instituir mandatos no STF já tramitam na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Os textos dependem de um parecer do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e não há previsão para que o tema seja pautado no colegiado. Em março, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), que faz parte do “Muda Senado”, também apresentou projeto propondo que os próximos ministros escolhidos para compor o STF tenham mandatos de oito anos, sem direito à recondução.

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, é um dos que discordam do grupo e, recentemente, se movimentou para fazer com que colegas retirassem as assinaturas do pedido de abertura da CPI da Lava-Toga. Até o fim do seu mandato, em 2022, Bolsonaro terá direito de nomear dois ministros. O primeiro será na vaga do decano Celso de Mello, que se aposentará em novembro do ano que vem.

