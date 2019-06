Os supermercados e lojas de Porto Alegre funcionam normalmente neste feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi em todo o País, os estabelecimentos do comércio devem funcionar normalmente em Porto Alegre, de acordo com regras previstas na convenção coletiva entre patrões e empregados na capital gaúcha. No caso dos principais supermercados, estão previstos diferentes horários de abertura e fechamento, mas de um modo geral a faixa vai das 8h ou 9h às 21h ou 22h – com exceção do Mercado Público, que só reabre na sexta-feira.

O Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre) postou em seu site a seguinte orientação: “Para não correrem riscos de notificação e multa, as lojas devem possuir exposta no local a certidão de abertura em domingos e feriados, emitida em conjunto pelos sindicatos laboral e patronal”. Em caso de dúvida, a entidade pode ser contatada pelo telefone (51) 3025-8300.

Já as agências bancárias terão portas fechadas, com expediente retomado regularmente na sexta-feira. Resta aos clientes, correntistas e demais usuários a opção de recorrer a alternativas como caixas eletrônicos e serviços por telefone ou internet. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os pagamentos que vencem nesta quinta-feira podem ser quitados no dia seguinte, sem incidência de multa ou juros.

Serviços essenciais

Já a prefeitura mantém o atendimento à população neste feriado de Corpus Christi, em regime de plantão nos órgãos que prestam serviços essenciais. O expediente regular será retomado nesta sexta-feira.

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), os ônibus operam com tabela de feriado, exceto nas linhas especiais que atendem o jogo entre Uruguai e Japão, na Arena do Grêmio (20h), pela Copa América. Horários, trajetos e outos detalhes podem ser consultados pelo telefone 118 ou no site www.eptc.com.br.

O serviço 156 POA, disponível 24 horas por dia durante toda a semana, não sofre alteração, atendendo a solicitações de poda de árvores, reparos de iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial e serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

Também é mantido o videomonitoramento da cidade pelo Ceic (Centro Integrado de Comando, com mais de mil câmeras que acompanham em tempo real a mobilidade urbana e a segurança pública, dentre outros aspectos. O mesmo vale para a área da saúde, com hospitais e unidades de pronto-atendimento abertos 24 horas.

A Guarda Municipal, por meio da equipe do programa de segurança integrada, estará em parques e praças da cidade. A vigilância fixa e motorizada atenderá diversos pontos, enquanto a Central de Operações da corporação permanece ativa ao longo do dia, podendo ser acionada pelo telefone (51) 3289-7031.

Para quem pretende aproveitar o feriado com um passeio no ônibus especial “Linha Turismo”, o serviço funciona normalmente, com opções de horários das 9h às 16h. O ponto de partida é o largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa. Os bilhetes são adquiridos na Travessa do Carmo nº 84, telefone (51) 3289-6765.

(Marcello Campos)

