Os supermercados funcionarão nesta Sexta-Feira Santa em Porto Alegre

A maioria dos supermercados de Porto Alegre opera nesta Sexta-Feira Santa com horário reduzido, em alguns casos o mesmo aplicado em domingos e feriados. No sábado, o funcionamento é normal.

Nos shoppings também haverá mudanças no horário da praça de alimentação nesta sexta-feira. As lojas, no entanto, têm abertura opcional. No sábado, tudo funciona normalmente.

Segundo o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, o comércio poderá atender nessa Sexta-Feira Santa. Por ser feriado, porém, as lojas devem observar a Convenção Coletiva de Trabalho do setor, firmada entre o Sindilojas Porto Alegre e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre. Já os bancos, só retornam ao trabalho na segunda-feira.

Quem depende de transporte público em Porto Alegre também deve ficar atento. Os ônibus circulam nesta sexta-feira com a tabela horária dos domingos. Não haverá passe livre. Os táxis vão operar com bandeira 2.

O trensurb terá intervalos entre trens no feriado seguindo a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. A operação no sábado será igual aos demais.

Horários dos shoppings

Praia de Belas

Sexta-feira

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Sábado

Das 10h às 22h

Domingo

Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Iguatemi

Sexta-feira

Praça de alimentação: das 11h30 às 22h

Lojas: das 14h às 20h (abertura é opcional)

Sábado

Das 10h às 22h

Domingo

Praça de alimentação: das 11h30 às 22h

Lojas: das 14h às 20h

BarraShoppingSul

Sexta-feira

Praça de alimentação: das 11h às 21h

Lojas: das 14h às 20h

Sábado

Das 10h às 22h

Domingo

Praça de alimentação: das 11h às 21h

Lojas: das 14h às 20h

Total

Sexta-feira

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Sábado

Das 10h às 22h

Domingo

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Moinhos

Sexta-feira

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

Sábado

Das 10h às 22h

Domingo

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lojas: das 14h às 20h

