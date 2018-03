Os supermercados funcionarão nesta Sexta-Feira Santa

Em função do feriadão de Páscoa, alguns supermercados terão horário reduzido na Sexta-Feira Santa em alguns locais, optando também por praticar o mesmo expediente mesmo aplicado em domingos e feriados. No sábado (31) a operação é normal.

Na sexta-feira as lojas das cidades de São Leopoldo e Passo Fundo da Rede Zaffari não abrem. Já os demais supermercados da rede funcionam a partir das 9h, fechando às 20h, 21h ou 22h, conforme a localidade. Fecham às 20h as unidades Bourbon Novo Hamburgo, Zaffari Anita Garibaldi, Caxias Exposição, Caxias Sinimbu, Marechal Floriano, Protásio Alves e Rua da Praia. Às 21h será o horário de fechamento das lojas Zaffari Bordini, Boulevard,

Cabral, Cavalhada, Caxias Centro, Caxias San Pelegrino, Center Lar, Cristovão Colombo, Fernando Machado, Fernandes Vieira, Hípica, Ipanema, Lima e Silva, Menino Deus, Otto Niemeyer e Total. As unidades Bourbon Assis Brasil, Bourbon Canoas, Bourbon Country, Bourbon Ipiranga e Zaffari Higienópolis, Ipiranga, Morumbi Town, ParkShopping, São Paulo e Wallig fecharão às 22h.

No sábado as lojas funcionam normalmente e, no domingo de Páscoa, o esquema segue o mesmo da sexta-feira, exceto o Hipermercado Bourbon Novo Hamburgo, que opera em horário diferenciado, das 8h às 14h. As lojas Bourbon São Leopoldo e Bourbon Passo Fundo, que fecham na sexta, abrem no domingo.

As demais redes não divulgaram os horários específicos de suas unidades, devendo também fechar ou optar pelo horário de domingo na sexta-feira e seguir normalmente no sábado e no domingo.

Expectativa

De acordo coma Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), em estudo divulgado esta semana, os consumidores gaúchos encontrarão uma gama maior de opções para contemplar os entes queridos nesta Páscoa. O presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, informou que o relatório foi elaborado após ouvir 55 empresários do ramo supermercadista de todo o Estado.

Segundo a pesquisa, os supermercados gaúchos estão otimistas, e projetam uma alta de 8% nas vendas de produtos típicos nesta Páscoa na comparação com o ano passado. “A indústria se readequou e está possibilitando que o varejo ofereça uma Páscoa mais enxuta, mais barata e mais criativa para os consumidores. Haverá ovos de chocolate para todos os bolsos, mas também kits, cestas e chocolates avulsos para o incremento das comemorações desta Páscoa”, resume o presidente da Associação.

Segundo Longo, a readequação dos supermercados para esta Páscoa passa por modificações instituídas pela indústria – as parreiras de ovos deverão ser menores, com menos chocolates grandes e com versões mais baratas –, mas também é reflexo de mudanças que os varejistas estão propondo. “Certamente haverá um ajuste do portfólio para evitar sobras e excesso de promoções depois do domingo de Páscoa, bem como uma aposta maior nos tabletes e bombons. A Páscoa sempre será importante pelo seu significado cristão e pela magia que entrega às crianças, porém o seu tamanho se tornou menor do que no passado recente”, esclarece.

O supermercadista destaca ainda que a exposição dos ovos foi antecipada em 2018, e que as lojas deverão inovar para conquistar consumidores. “Neste ano, estão em evidência ovos de até R$ 19,90, com menor gramatura e menos brinquedos dentro. Muitos supermercados vão fazer kits para presente, e apostar também na venda de brinquedos fora dos ovos”, exemplifica.

Os supermercados são tradicionalmente líderes na comercialização de chocolates no período de Páscoa, e a expectativa de 8% de crescimento se dá, também, pela base ruim da data em 2017 – quando a comercialização de ovos caiu 12%. Ao todo, os supermercados do Estado deverão comercializar 6,8 milhões de ovos de chocolate até o dia 1º de abril, domingo de comemorações da festividade. Com relação aos preços, a pesquisa aponta que o valor médio dos produtos típicos de Páscoa está 5,9% superior ao ano passado.

“Os consumidores mais atentos certamente terão um gasto similar ao do ano passado, comprando mais produtos de menor valor agregado”, explica Longo. A pesquisa da Agas mostra que apenas 11% dos varejistas ouvidos pretendem contratar temporários para a Páscoa – 90% dos cerca de 1,1 mil empregos temporários criados no RS serão de vagas na indústria, em cargos como operador de logística, montador, promotor de vendas e estoquista.

O estudo mostra ainda que Páscoa é a segunda melhor data em vendas para o setor, atrás apenas das festas de fim de ano, e a venda de itens específicos para a data festiva vai representar 11% do faturamento de março nos supermercados. “O setor está apostando em uma gama maior de itens para incrementar as vendas da Páscoa, fazendo promoções em pescados para a Sexta-feira Santa e em carnes e bebidas para o tradicional churrasco de domingo”, destaca.

