Os suspeitos de invadir celulares de autoridades do País ficam isolados em presídios

Três suspeitos de envolvimento na invasão de celulares de autoridades estão em celas isoladas em presídios do Distrito Federal. As informações são do portal G1.

A transferência de três dos quatro suspeitos pela invasão de celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de procuradores e outras autoridades dos Três Poderes começou pouco antes do meio-dia de sexta-feira (2).

Suelen Priscila de Oliveira, Gustavo Henrique Elias Santos e Danilo Cristiano Marques foram levados ao IML para fazer exames de corpo de delito.

De lá, Suelen foi para o presídio feminino da Colmeia, que fica no Gama, cidade próxima à Brasília. E os homens, para o presídio da Papuda, também no Distrito Federal.

Walter Delgatti Neto continua detido no prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde trabalha o delegado titular do caso, porque estaria colaborando com a investigação.

O advogado dele já declarou que cópias do conjunto das informações, ou seja, as mensagens hackeadas, estão guardadas com pessoas no Brasil e no exterior.

A Justiça converteu a prisão deles em preventiva – sem prazo para terminar -, ao aceitar os argumentos da Polícia Federal de que há elementos concretos da participação deles em outras ações criminosas.

Além da violação do sigilo telefônico e da invasão de dispositivo informático, o grupo pode estar envolvido em crimes como lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionato.

Na decisão, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, disse que Walter Delgatti afirma ter agido sozinho e não ter recebido nenhuma vantagem em troca das mensagens capturadas das contas do Telegram de suas vítimas. “Mas que a análise dos computadores e discos rígidos apreendidos na casa dele atestou a realização de 5.812 ligações suspeitas”.

Que “do material apreendido da casa do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira foram encontrados cartões e boletos em nome de terceiros”. Segundo o juiz, “boletos bancários fraudulentos, além de diversas máquinas de leitura de cartão de crédito e débito, que indicam a possível prática de fraudes bancárias”.

Destacou que “também foram encontradas conversas em aplicativo entre Gustavo e Walter, onde Walter descreve métodos de fraudes bancárias que ele pratica usando coleta de códigos SMS”.

Em relação a Danilo Cristiano Marques, o juiz afirmou que “mensagens armazenadas no celular mostram que ele não atuou apenas como testa-de-ferro de Walter; que há indícios da participação direta dele nas fraudes bancárias e estelionatos praticados pelo bando”.

Apesar de Walter Delgatti ter negado o recebimento de dinheiro, o juiz disse que “há diversas lacunas que não foram esclarecidas, como a origem do R$ 99 mil encontrados na residência de Gustavo e de Suelen, a motivação de Walter Delgatti Neto ao repassar informações sigilosas ao site Intercept, e se recebeu alguma quantia em pagamento”.

O juiz reforçou que a prisão é a única forma de estancar a continuidade dos crimes. Disse que Walter Delgatti, suspeito de ser o chefe do esquema, declarou ter habilidades em informática, e concluiu que se ele for solto, poderá destruir provas e atrapalhar as investigações, e que ainda falta detalhamento da extensão desta possível organização criminosa.

