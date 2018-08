Os titulares do Grêmio já se prepararam para enfrentar o Botafogo, neste sábado, pelo Brasileirão

Recuperados da partida contra o Estudiantes (Argentina), que garantiu a passagem gremista às quartas-de-final da Copa Libertadores da América, na tarde dessa quinta-feira os titulares que participaram do jogo retomaram os trabalhos com os demais colegas, após um dia de folga. Com todo o elenco à disposição, o técnico Renato Portaluppi já prepara a equipe para o jogo de sábado, contra o Botafogo, pela vigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas três jogadores que atuaram contra na noite de terça-feira não treinaram com os demais: o atacante Jael, os zagueiros Pedro Geromel (que fez trabalhos na academia) e Kannemann. Eles realizaram corridas ao redor do gramado. Todos os outros participaram de um trabalho técnico em campo reduzido, com o grupo dividido em três equipes, sob o comando de Renato e de seu Alexandre Mendes.

“Com trocas rápidas de passes, os jogadores foram exigidos no raciocínio e no melhor posicionamento para receber e avançar”, relatou o site oficial do clube. Nesta sexta-feira, o treinamento será realizado pela manhã e em seguida os relacionados entram em concentração para a partida contra os cariocas. O compromisso está marcado para as 16h de sábado, na Arena, e colocará o quinto colocado (Grêmio, com 37 pontos) contra o décimo-segundo (Botafogo, 25 pontos).

Leonardo Gomes

Após a renovação com o atacante Everton, mais um jogador prorrogou o seu vínculo com o Grêmio: Leonardo Gomes. O lateral-direito de 22 anos permanecerá na Arena até o final de 2021.

Ele chegou ao Tricolor em janeiro do ano passado, após se destacar no título da Série C conquistado pelo Boa Esporte Clube. Desde então, tem evoluído e participado de forma mais constante nas escalações, totalizando 29 atuações com a camisa do Mosqueteiro.

