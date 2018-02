Os titulares do Grêmio perderam por 1 a 0 para o Cruzeiro-RS e o clube se complicou no Gauchão

Os campeões da Libertadores voltaram, mas nem isso foi suficiente para o Grêmio ganhar a primeira no Gauchão. O Tricolor perdeu, nesse sábado, para o Cruzeiro-RS, por 1 a 0, na Arena. O revés foi definido em pênalti cometido por Madson e convertido por Kayron.

A derrota pode fazer o Grêmio terminar a quinta rodada do estadual na lanterna. Com apenas um ponto conquistado, o Tricolor passa a torcer contra o Novo Hamburgo. Na segunda-feira o atual campeão do Gauchão recebe o São Paulo-RS e se não perder, ultrapassará o Tricolor.

A partida iniciou favorável para os gremistas, que logo no primeiro minuto colocaram uma bola na trave, com Kannemann. Everton e Luan também fizeram uma linda jogada que quase resultou em gol, se não fosse a defesa de Deivity. Apesar do pouco tempo de treinamento, a equipe teve bom volume de jogo e foi superior na primeira etapa.

Já o segundo tempo não começou bom para o Tricolor. Aos 3 minutos, o Cruzeiro-RS teve um pênalti a seu favor convertido por Kayron. O técnico Renato Portaluppi fez sua primeira alteração aos 8 minutos, tirando Madson para colocar Jael. Com a mudança, Léo Moura foi deslocado para a lateral direita. As outras duas substituições foram feitas: saíram Maicon e Cícero, para a entrada de Alisson e Lima. Apesar do desempenho superior, o Grêmio não conseguiu alcançar a vitória.

Recopa

O Grêmio começou a partida claramente fazendo testes. Os experimentos são todos voltados para os dois jogos contra o Independiente-ARG, pela Recopa Sul-Americana. A escalação, por si só, já indicou o caráter do duelo nos planos de Renato Portaluppi.

Com Léo Moura no meio-campo, sendo o substituto de um Ramiro suspenso na Recopa, o Grêmio teve bons momentos. Criou pelo menos quatro chances de gols antes do intervalo e merecia ter aberto o placar. Fechou a etapa inicial com domínio completo e sem grandes sustos defensivos.

Cruzeiro-RS comemora

O Twitter do Cruzeiro-RS foi bem-humorado. A conta oficial do clube gaúcho brincou com a cobrança de falta de João Guilherme. O trio livre saiu fraco, sem altura e nem força. Acabou parando na barreira do Grêmio e foi aí que veio a brincadeira. “João Guilherme testou a barreira pra ver se abria de novo. Tá explicado. Simplesmente gênio”, escreveu o Cruzeiro na rede social. A tese faz alusão ao gol do Real Madrid no Mundial de Clubes, em dezembro, quando Cristiano Ronaldo cobrou mal e contou com erro da barreira do Grêmio para marcar o único gol da final em Abu Dhabi.

Escalação

Grêmio

Marcelo Grohe; Madson (Jael), Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Alisson), Jailson, Léo Moura, Luan e Everton; Cícero (Lima). Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro-RS

Deivity; Lucas, Fernando Pinto, João Guilherme e Jonathan; Benhur, Dê, Wagner (Foguinho) e William Kozlowski (Tawan); Saldanha e Kayron (Renner). Técnico: Ben-Hur Pereira.

