Os tribunais brasileiros usaram as redes sociais para combater as informações falsas

Em uma campanha coordenada, vários tribunais brasileiros usaram suas contas nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, para, no 1º de abril, dia da mentira, combater conteúdos falsos e defender o Judiciário. Enquanto algumas cortes falavam de modo geral sobre a necessidade de checar informações antes de compartilhá-las, outras tinham mensagens direcionadas a suas áreas de atuação, como o TST (Tribunal Superior do Trabalho), que tratou de uma série de mentiras sobre a Justiça Trabalhista.

Na primeira mensagem da campanha divulgada no Twitter, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) pede: “Pense melhor antes de compartilhar com seus amigos as informações que chegam para você. Não é brincadeira, os perigos são reais!”. Em seguida, aparece uma imagem com notícias de boatos que mobilizaram a PM ou causaram pânico em escolas.

Em outra postagem, pede para que vítimas de boatos e mentiras contem sua história, ajudando a evitar que a situação se repita com outras pessoas. Em outra, solicita que as pessoas chequem uma informação antes de compartilhá-la. O CNJ também retuitou mensagens de alguns tribunais, como o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O STF, mais alta Corte do País, também divulgou no Twitter várias mensagens próprias e de outros tribunais. “Quem já foi vítima de #FakeNews sabe o estrago que a notícia mentirosa pode causar. Não deixe esta prática continuar!”, diz uma das mensagens, que traz ainda uma reportagem da TV Justiça sobre o tema.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) postou a imagem de uma mulher assustada, com a mensagem “Fake news apavoram”. Na mesma postagem, anotou: “Fim do mundo, supostos ataques, invasões alienígenas. As teorias da conspiração encontraram um ambiente propício nas mídias sociais, indo além, com ilustrações, manipulação de imagens e atingindo muitas pessoas. Não acredite em tudo o que vê!”

O TST publicou “5 mentiras sobre a Justiça de Trabalho”, como a de que ela existe apenas no Brasil. “Outros países como a Inglaterra, Alemanha, França e Bélgica possuem tribunais especializados em trabalho”, diz o TST.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fez duas postagens. Na primeira, diz que, antes de acreditar numa mensagem recebida pela internet, é preciso checá-la. “O que os olhos não veem, a gente tem que checar!”, diz o TSE. Na mesma mensagem, foi divulgada uma imagem que traz um lobo em pele de carneiro e os dizeres “As urnas de lona eram muito confiáveis”, seguidos de um carimbo em que está escrito “mentira”.

Na segunda mensagem, o TSE diz que “uma mentira repetida mil vezes pode causar estragos se ninguém contestá-la”. Também há uma imagem na postagem, com a mensagem “cédulas de papel podem ser recontadas facilmente, sem fraudes ou erros”, também com um carimbo de “mentira”.

Tribunais de Justiça (TJs) estaduais, Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também participaram da campanha.

