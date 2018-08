Os valores gastos com o casamento da princesa Eugenie irritaram cidadãos ingleses

Quando um herdeiro direto do trono inglês sobe ao altar, sempre aparecem contribuintes reclamando dos altos gastos de segurança, tirados da receita do governo com impostos. Então, é de se esperar que, quando um membro da família real, que nem nos melhores sonhos entraria na linha de sucessão, se casa, mais gente fica irritada. É o que anda acontecendo com a união da princesa Eugenie, de 28 anos, e do empresário Jack Brooksbank, que acontece no dia 12 de outubro.

Segundo a imprensa britânica, os gastos com segurança – que cabem ao Estado, já que o resto é pago com o dinheiro da família – já chegaram ao patamar de 2 milhões de libras. Os cidadãos estão revoltados porque Eugenie, prima dos príncipes William e Harry, ocupa o nono lugar na “fila de espera” pelo trono da avó (ela é filha do príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth).

O jornal “Daily Mail” afirma que o plano era de que os gastos públicos com o evento ficassem em torno de 750 mil libras, mas fontes no palácio disseram que o príncipe Andrew fez com que a coisa toda ficasse mais cara.

“Ela não tem deveres públicos, e nós estamos pegando 2 milhões pelo ‘casamento real?’”, escreveu uma inglesa no Twitter.

“A árvore de dinheiro de Theresa May levou outra sacudida”, disse outro internauta.

Emma Dent Coad, parlamentar do Partido Trabalhista, também reclamou.

“Nesses tempos de altos riscos de segurança, é uma irresponsabilidade um membro menor da família real ter um casamento tão público. Está na hora de rever o papel deles”, disse ela ao “Daily Mirror”.

Dama

Acostumada a ser dama de honra em casamentos importantes, como foi o de Harry e Meghan, a pequena Charlotte, de 3 anos, filha de William e Kate, terá um papel ainda mais importante na próxima cerimônia da família real britânica.

Segundo a revista Vogue, a princesa Eugenie já escolheu as 12 crianças que vão acompanhá-la até ao altar no seu casamento com Jack Brooksbank, e a filha dos duques de Cambridge irá liderar o grupo das meninas das flores. Também filho de William e Kate, o príncipe George, 5, por sua vez, será um dos pajens.

Eugenie e Brooksbank vão casar na capela de St. George do Castelo de Windsor – o mesmo local onde os duques de Sussex trocaram votos. Tal como Harry e Meghan, o casal vai convidar 1.200 pessoas anônimas, elementos do público, para participar no grande dia. O convite estende-se também a alunos de duas das escolas pelas quais a noiva passou – St. George’s e Coworth Park. “Eugenie é uma local e passou muito tempo da sua vida em Windsor”, disse uma fonte à revista People.

Deixe seu comentário: