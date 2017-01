Oscar 2017: “La La Land” tem 14 indicaÃ§Ãµes e iguala recorde; veja a lista completa

Com 14 indicações em 13 categorias, “La La Land: Cantando estações” igualou o recorde de indicações ao Oscar de “Titanic” (1997) e “A Malvada” (1950). Entre as estatuetas disputadas pelo musical estão a de melhor filme, melhor diretor (Damien Chazelle), melhor ator (Ryan Gosling) e melhor atriz (Emma Stone). “La La Land” apresenta a história da aspirante a atriz Mia (Emma Stone) e do músico de jazz Sebastian (Ryan Gosling), que lutam por oportunidades em Los Angeles.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, na manhã desta terça (24), os indicados às 24 categorias do prêmio.

A 89ª edição da cerimônia acontecerá em 26 de fevereiro, em Los Angeles. O apresentador será Jimmy Kimmel, escolhido após comandar o Emmy em 2012 e em 2016. Logo atrás de “La La Land”, os maiores concorrentes ao Oscar 2017, com oito indicações cada, são o drama “Moonlight: Sob a Luz do Luar” e a ficção científica “A Chegada”. Já “Manchester à Beira-mar” foi lembrado em seis categorias.

Além desses quatro, disputam a estatueta de melhor filme, a principal da noite, a produção de guerra “Até o Último Homem”, de Mel Gibson; o faroeste moderno “A Qualquer Custo”; e os dramas “Estrelas Além do Tempo”, “Lion: Uma Jornada para Casa” e “Cercas”. Meryl Streep Um dos destaques do anúncio desta terça foi Meryl Streep, que quebrou seu próprio recorde de indicações em categorias de atuação. Esta é a 20ª vez em que ela concorre. Agora, Meryl vai buscar a estatueta de melhor atriz por seu papel na comédia musical “Florence: Quem é Essa Mulher?”. Meryl já levou o Oscar três vezes, por “Kramer vs. Kramer “(1980), “A Escolha de Sofia” (1983) e “A Dama de Ferro” (2011). Sem Brasil Nesta edição, não há nenhum representante do Brasil entre os concorrentes. O curta de animação “Trabalho Interno”, dirigido pelo brasileiro Leonardo Matsuda, ficou de fora da lista, e Sônia Braga, que era apontada como possível candidata a uma vaga como melhor atriz por “Aquarius”, também não entrou entre as finalistas. Confira a lista dos indicados: Melhor filme La La Land – Cantando Estações

A Chegada

Até o Último Homem

Estrelas Além do Tempo

Lion: Uma Jornada para Casa

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Cercas

A Qualquer Custo

Manchester à beira-mar Melhor diretor Dennis Villeneuve (A Chegada)

Mel Gibson (“Até o Último Homem)

Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações)

Kenneth Lonergan (Manchester à beira-mar)

Barry Jenkins (Moonlight: Sob a Luz do Luar) Melhor ator Casey Affleck (Manchester a beira-mar)

Denzel Washington (Cercas)

Ryan Gosling (La La Land – Cantando Estações)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico) Melhor atriz Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land – Cantando Estações)

Meryl Streep (Florence: Quem é essa mulher?)

Ruth Negga (Loving)

Isabelle Huppert (Elle) Melhor ator coadjuvante Mahershala Ali (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Jeff Bridges (A Qualquer Custo)

Lucas Hedges (Manchester à beira-mar)

Dev Patel (Lion: Uma Jornada para Casa)

Michael Shannon (Animais Noturnos) Melhor atriz coadjuvante Viola Davis (Cercas)

Naomi Harris (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Nicole Kidman (Lion: Uma Jornada para Casa)

Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo)

Michelle Williams (Manchester à beira-mar) Melhor roteiro original Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações)

Kenneth Lonergan (Manchester à beira-mar)

Taylor Sheridan (A Qualquer Custo)

Yorgos Lanthimos e Efthimis Filippou (O Lagosta)

Mike Mills (20th Century Woman) Melhor roteiro adaptado Barry Jenkins (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Luke Davies (Lion: Uma Jornada para Casa)

August Wilson (Cercas)

Allison Schroeder e Theodore Melfi (Estrelas Além do Tempo)

Eric Heisserer (A Chegada) Melhor fotografia Bradford Young (A Chegada)

Linus Sandgren (La La Land: Cantando Estações)

James Laxton (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Rodrigo Prieto (Silêncio)

Greig Fraser (Lion: Uma Jornada para Casa) Melhor animação Kubo e as cordas mágicas

Moana: Um mar de aventuras

Minha vida de abobrinha

A tartaruga vermelha

Zootopia Melhor filme em língua estrangeira

Terra de minas – Dinamarca

Um homem chamado Ove – Suécia

O apartamento – Irã

Tanna – Austrália

Toni Erdmann – Alemanha Melhor documentário

“Fogo no mar”

“Eu não sou seu negro”

“Life, animated”

“O.J. Made in America”

“A 13ª Emenda” Melhor edição Joe Walker (A chegada)

John Gilbert (Até o último homem)

Jake Roberts (A qualquer custo)

Tom Cross (La La Land: Cantando Estações)

Nate Sanders e Joi McMillan (Moonlight: Sob a luz do luar) Melhor design de produção

A Chegada

Animais Fantásticos e onde habitam

Ave, Cesar!

La La Land: Cantando Estações

Passageiros Melhor cabelo a maquiagem Eva Bahr e Love Larson (Um homem chamado Ove)

Joel Harlow e Richard Alonzo (Star Trek: Sem fronteiras)

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson (Esquadrão Suicida) Melhor figurino Joanna Johnston (Allied)

Colleen Atwood (Animais fantásticos e onde habitam)

Consolata Boyle (Florence: Quem é essa mulher?)

Madeline Fontaine (Jackie)

Mary Zophres (La La Land: Cantando Estações) Melhores efeitos visuais Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington e Burt Dalton (Deepwater horizon)

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli e Paul Corbould (Doutor Estranho)

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones and Dan Lemmon (Mogli: O menino lobo)

Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean e Brad Schiff (Kubo e as cordas mágicas)

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel e Neil Corbould (Rogue One: Uma história Star Wars) Melhor canção original “Audition (The fools who dream)” (La La Land: Cantando Estações); música de Justin Hurwitz e letra de Benj Pasek e Justin Paul

“Can’t stop the feeling” (Trolls); música e letra de Justin Timberlake, Max Martin e Karl Johan Schuster

“City of stars” (La La Land: Cantando Estações); música de Justin Hurwitz e letra de Benj Pasek e Justin Paul

“The empty chair” (Jim: The James Foley Story); música e letra de J. Ralph e Sting

“How far I’ll go” (Moana: Um mar de aventuras); música e letra Lin-Manuel Miranda Melhor trilha sonora

Micha Levi (Jackie)

Justin Hurwitz (La La Land: Cantando Estações)

Nicholas Britell (Moonlight: Sob a Luz do Luar)

Thomas Newman (Passageiros)

Dustin O’Halloran e Hauschka (Lion: Uma Jornada para Casa) Melhor edição de som Sylvain Bellemare (A Chegada)

Renée Tondelli (Deepwater Horizon)

Robert Mackenzie e Andy Wright (Até o Último Homem)

Ai-Ling Lee and Mildred Iatrou Morgan (La La Land: Cantando Estações)

Alan Robert Murray e Bub Asman (Sully: O Herói do Rio Hudson) Melhor mixagem de som Bernard Gariépy Strobl e Claude La Haye (A Chegada)

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace (Até o Último Homem)

Andy Nelson, Ai-Ling Lee and Steve A. Morrow (La La Land: Cantando Estações)

David Parker, Christopher Scarabosio e Stuart Wilson (Rogue One: Uma História Star Wars)

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth (13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi) Melhor curta-metragem

Ennemis Intérieurs

La femme et le TGV

Silent night

Sing

Timecode Melhor curta-metragem de animação Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper Melhor documentário em curta-metragem Extremis

41 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

