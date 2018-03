Oscar de Frances McDormand é furtado, mas recuperado horas depois

Após fazer o discurso mais memorável da noite do Oscar, a atriz Frances McDormand teve sua estatueta furtada no baile após a cerimônia, mas recuperada poucas horas depois. Quando começaram a surgir as primeiras informações sobre o sumiço do Oscar, as notícias davam conta de que a atriz o perdera durante o baile.

Logo em seguida, uma repórter do jornal “The New York Times” tuitou a foto de um sujeito segurando a estatueta. Segundo ela, um segurança o teria parado e devolvido, enquanto o homem retornou ao baile. Frances também teria pedido para deixarem o homem.

Ao jornal “USA Today”, um representante da atriz afirmou que, após recuperar o prêmio, “Fran e seu Oscar estão de novo juntos, alegres, comendo um hambúrguer”.

Já um representante da polícia de Los Angeles afirmou ao site Deadline que o suspeito se chama Terry Bryant, tem 47 anos e irá ser indicado por furto. Ainda segundo a publicação, o homem tinha ingresso que dava direito a participar do baile pós-Oscar.

Durante a cerimônia, Frances foi um dos grandes destaques ao subir ao palco e receber a estatueta por seu trabalho em “Três Anúncios para um Crime”. Ela pediu que todas as mulheres indicadas a um Oscar se levantassem no auditório e homenageou a presença feminina no cinema.

