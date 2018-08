Oscilações no mercado e cenário de mudanças de governo serão apresentados em meeting empresarial dia 30 de agosto em Porto Alegre

O longo período de oscilações financeiras e a mudança de governo com a proximidade das eleições no Brasil serão debatidos por um grupo de estrategistas de mercado de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Luis Gustavo Pereira e Erick Hood, da Guide, e Marcos Felipe Meneghetti, da Invistasul, serão os palestrantes do meeting Panorama Econômico e Investimentos. O evento ocorrerá na quinta-feira, 30 de agosto de 2018, a partir das 19horas, no auditório do Trend Carlos Gomes Office, em Porto Alegre. As atividades serão abertas ao público interessado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 29 de agosto, mediante a lotação do evento.

Responsável por mais de 13 bilhões em contratos de investimentos, com 62 mil clientes no Brasil e no exterior, a Guide será a promotora do evento junto com a gaúcha Invistasul. “É fundamental falarmos sobre a economia e investimentos neste momento pré-eleitoral. Mas é fundamental fazer isso com isenção. Neste meeting nós buscaremos discutir quais são as melhores estratégias para se investir, os perfis de riscos e a capacidade que as empresas devem desenvolver para selecionar, analisar e reconhecer as informações pertinentes no momento de investir”, adianta Meneghetti.

Juntos, os três profissionais possuem vasta experiência no mercado financeiro nacional. Entre as abordagens previstas para o evento estarão as oscilações financeiras frente às mudanças de governo, a necessidade de se manter um controle de riscos e os objetivos necessários no momento de investir, além de tendências e tecnologias versus estratégias de investimentos. A composição de produtos que podem melhor atender as empresas é outro tema que também ganhará destaque.



Serviço:

Panorama Econômico e Investimentos / Promoção: Invistasul em parceria com a Guide

30 de Agosto, a partir das 19h, no Auditório Torre Offices da Avenida Senador Tarso Dutra 565 Porto Alegre / RS. Gratuito. Mediante a lotação.

Interessados podem solicitar inscrições até dia 29 de agosto pelo email marcosm@invistasul.com.br.

