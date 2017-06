Osmar Terra e Helder Barbalho sobrevoarão regiões atingidas por temporais no RS e SC

Nesta segunda-feira (12), os ministros do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e da Integração Nacional, Helder Barbalho, sobrevoarão áreas atingidas pelas chuvas e ventanias dos últimos dias, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O objetivo é avaliar a extensão dos danos nas regiões dos municípios de Lages (SC) e Uruguaiana (RS).

Também compõem a missão o secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, deputados, senadores e representantes dos governos locais.

Após os sobrevoos, Terra e Barbalho seguem para Porto Alegre, onde se reunirão com a bancada federal gaúcha e prefeitos na sede da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul)para discutir a possível liberação de verbas para ajudar na recuperação das cidades.

