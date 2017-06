Osmar Terra preocupado com sequência de déficits dos municípios

Com experiência de quem já foi prefeito e inclusive presidiu a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra fez ontem um pronunciamento que sensibilizou aos ministros, membros da bancada federal gaúcha, prefeitos e vices presentes no auditório da entidade. Terra avaliou que “os prefeitos acumulam um fato inédito: três anos consecutivos de déficits nos seus balanços e hoje simplesmente não têm de onde tirar recursos para enfrentar esta crise nova, gerada pelas enchentes”. O ministro garantiu que o governo federal não negará apoio aos prefeitos gaúchos cujas comunidades estão sofrendo os problemas desta enchente.

Presidente da Famurs sugere medida provisória para agilizar ajuda



Sob aplausos dos prefeitos e vices presentes ontem na reunião realizada com diversas autoridades no final da tarde na sede da Famurs, o presidente da entidade, Luciano Pinto, arrancou aplausos da plateia ao sugerir que o governo federal adote a alternativa jurídica da edição de uma medida provisória, como ação emergencial para acelerar a liberação de recursos. Com a experiência de quem já foi duas vezes prefeito, o dirigente da Famurs não quer que a ajuda do governo federal para esta calamidade só chegue aos municípios quando os valores dos orçamentos estiverem defasados. O clima, ontem, era de frustração dos prefeitos, diante do anúncio de que dificilmente o Executivo vai liberar com rapidez os recursos para as situações de calamidade.

Lara: demora pode trazer problemas aos prefeitos

Antes da chegada da comitiva que esteve na Fronteira-Oeste,o deputado estadual Luis Augusto Lara (PTB) lembrou que já foi três vezes secretário e, com esta experiência, alertou aos prefeitos para os riscos na demora na liberação de recursos para a calamidade das chuvas. Segundo Lara, “já assistimos situações em que os recursos chegaram dois ou três anos depois, o que além de não permitir que os prefeitos adquirissem o que estava previsto nos projetos, ainda tiveram problemas com o Tribunal de Contas da União”.

Frederico Antunes, anfitrião na fronteira

O deputado estadual Frederico Antunes (PP) atuou como anfitrião em Uruguaiana, nas visitas da comitiva do vice-governador Paulo Cairoli com os ministros Osmar Terra e Helder Barbalho e o presidente da Famurs, Luciano Pinto, que foram conhecer in loco os estragos causados pelas chuvas na Fronteira-Oeste.

Elogios a Cairolli



Entre prefeitos de diversos partidos, eram unânimes ontem na sede da Famurs, os elogios ao desprendimento do vice-governador Paulo Cairolli que em sintonia com o governador José Ivo Sartori, passou a centralizar as providencias mais urgentes para atender aos municípios em situação de calamidade.

Ana Amélia, a senadora municipalista

Mesmo pertencendo a partido diferente, o presidente da Famurs registrou ontem que “por uma questão de justiça, queremos agradecer o trabalho da senadora Ana Amélia [PP-RS] junto ao governo federal e no senado, em favor dos municípios. Ela tem se revelado uma verdadeira municipalista”.

Estado ganha 924 vagas para presos



O governador José Ivo Sartori começou a semana com uma agenda positiva na segurança pública. Ao lado do secretário Cezar Schirmer, ele anunciou ontem as localizações de três presídios que serão construídos no Estado: um presídio federal em Charqueadas e dois presídios estaduais – o de Viamão, que terá licitação lançada nos próximos dias, e o de Alegrete, cuja licitação está em fase de preparo pela Celic (Central de Licitações do Estado).

