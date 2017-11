Osório realiza 41ª Romaria da Terra do RS, em 13 de fevereiro

A Diocese de Osório, juntamente, com a CNBB (Confederação Nacional de Bispos do Brasil) Sul 3 e a Comissão Pastoral da Terra, realizará a 41ª Romaria da Terra do RS, em 13 de fevereiro – terça-feira de carnaval – na comunidade de Rio de Dentro – Mampituba/RS. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, ocorrerá o 13º Acampamento da Juventude, no mesmo local da Romaria da Terra, programação que reúne as juventudes do RS para também contribuir com as reflexões das temáticas propostas no evento.

Pela primeira vez, nos 40 anos anos de Romaria da Terra do RS, o tema principal norteador do encontro será as mulheres – sejam elas do campo ou da cidade, todas estão representadas no tema “Mulheres Terra: resistência, cuidado e diversidade”.

Não se quer com o tema reduzir a reflexão apenas à igualdade de gênero, embora salutar, mas especialmente, convocar mulheres e homens para juntos discutir questões e reivindicações da população e motivar as lideranças locais para a busca e o fortalecimento de seus direitos e espaços.

“Mulheres e homens, lado a lado, por meio do diálogo e da solidariedade, podem construir alternativas de vida e de sobrevivência no meio rural e na cidade.”

