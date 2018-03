A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) anunciou, nesta segunda-feira, que dará início à temporada de 2018 com uma apresentação em Taquara. O concerto está marcado para o próximo dia 16, às 20h30min, no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara. A iniciativa marcará a abertura da agenda da Série Interior e, também, representará o evento inaugural do Centro.

