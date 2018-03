A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) anuncia nesta quinta-feira, às 16h, a sua programação para a temporada de 2018 e o projeto A Casa da Música, nova sede de ensaio e shows que será inaugurada no dia 24. O maestro e diretor artístico da instituição, Evandro Matté, recebe os jornalistas no hotel Radisson (avenida Lucas de Oliveira, 995, no bairro Bela Vista).

