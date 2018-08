A opereta “A Viúva Alegre”, de Franz Lehár (1870 – 1948) e uma das obras-primas da tradição vienense, será revisitada pela Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) no palco do Theatro São Pedro. O calendário de apresentações começa nesta sexta-feira, prossegue no sábado (ambas às 20h30min) e termina no dia domingo às 17h.

