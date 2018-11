Das 9h às 12h deste sábado, a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul promove na sede da Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311, em Porto Alegre) o evento “Mastologia para Ginecologistas”. O encontro vai abordar as diretrizes atuais no diagnóstico, rastreamento e tratamento das doenças mamárias. Informações e inscrições no site www.sogirgs.org.br

