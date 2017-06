Ospa apresenta Concertos Didáticos para 3,5 mil crianças

O primeiro contato com uma orquestra a gente nunca esquece. Pensando em apresentar o universo da música de concerto às crianças, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza neste mês a Série Concertos Didáticos 2017. Nos dias 19 e 20 de junho, e ça-feira, o maestro Evandro Matté, diretor artístico da Ospa, conduz os músicos em eventos especialmente elaborados para o público infantil. Além de contar com composições conhecidas dos pequenos, como trilhas de desenhos animados e do filme “Harry Potter”, o programa contempla uma das mais belas peças do repertório orquestral para esse público: “Pedro e o Lobo”, de Sergei Prokofiev. O Salão de Atos da UFRGS recebe os concertos.

Voltada a turmas de à série de escolas previamente inscritas, a série recebeu, neste ano, inscrições de 57 escolas, sendo que 48 delas são da rede pública de ensino. No total,mais de 3,5 mil crianças assistirão às apresentações. Na -feira, dia 19, o concerto será às 10h30. Na ça-feira, dia 20, ocorrerão exibições às 9h e às 10h30. A intenção dos Concertos Didáticos é complementar a educação musical dos alunos e contribuir para a formação de novos públicos. Nos encontros, são apresentadas as famílias de instrumentos musicais, o papel do maestro, etc.

“Esses concertos são importantes para a sensibilização das crianças em relação à música orquestral. Teremos, mais uma vez, a participação do Cachorro Abelardo como mestre de cerimônias. Ele cativa as crianças e torna a apreciação da música ainda mais prazerosa”, comenta o maestro Evandro Matté. O Cachorro, marionete, é personagem interpretado por Mário de Ballentti, ator e manipulador de bonecos que atuou junto à TV Colosso, da Rede Globo, e que fundou da Cia. Caixa do Elefante.

No elenco de participações especiais está também o jovem clarinetista Diogo L. Viegas, de apenas 14 anos. Ele é estudante da Escola de Música da Ospa e interpretará o terceiro movimento do “Concertino para clarinete” de Carl Maria Von Weber. Mais informações pelo site www.ospa.org.br ou pelo telefone (51) 32227387.

A Orquestra

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Governo do Rio Grande do Sul (Sedactel/RS). Os concertos da temporada 2017 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Corsan e Banrisul. Apoio: Ipiranga, Thyssenkrupp e Enerfín/Ventos do Sul. A realização é de Ospa, Fundação Cultural Pablo Komlós e Sedactel/RS.

Programa

John Williams: Harry Potter (Arranjo: Alexandre Ostrovski Jr.)

Serguei Prokofiev: Pedro e o Lobo

Desenhos Animados (Arranjo: Sandro Souza)

Carl Maria Von Weber: Concertino para Clarinete – 3º Movimento | Solista: Diogo L. Viegas (Clarinete)

G.Weiss, H. Pereti e L. Creatore: O Rei Leão – The Lion Sleeps Tonight (Arranjo: Silvane Guerra)

Johannes Brahms: Dança Húngara nº 5

Klaus Badelt: Piratas do Caribe

Regente: Evandro Matté

Solista: Diogo L. Viegas (Clarinete)

Participação: Mário de Ballentti (Manipulador de bonecos – Cachorro Abelardo)

Serviço

Concertos da Ospa | Série Didáticos

Quando: Dias 19 de junho, -feira, às 10h30, e 20 de junho, ça-feira, às 9h e às 10h30

Local: Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110 – Campus Central – Porto Alegre)

