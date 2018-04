Neste domingo, dia 8, às 11h, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, apresenta o espetáculo Música Instrumental Gaúcha no Auditório Araújo Vianna, na avenida Osvaldo Aranha, 685. No concerto, a Ospa destaca obras de compositores gaúchos. O evento é o primeiro da Série Araújo Vianna 2018, apresentada pelo Banrisul.

Deixe seu comentário: