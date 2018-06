Ospa faz concerto na sua Casa da Música

A Ospa realiza um concerto especial com obras de dois dos maiores expoentes da música sinfônica alemã em sua Casa da Música. Neste sábado, dia 9 de junho, às 17h, a orquestra interpreta um concerto para piano de Robert Schumann, além de um poema sinfônico e uma suite de ópera de Richard Strauss. A Casa da Música fica no Centro Administrativo Fernando Ferrari, no Centro de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: