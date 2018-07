Ospa interpreta repertório para sopros

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta, no sábado, às 17h, um concerto especial com repertório voltado para formações de instrumentos de sopro e percussão. Sob a regência do maestro Walter Hilgers, que estreia à frente da Ospa, a sinfônica interpreta obras da Era Clássica ao Modernismo que, por apresentarem uma instrumentação diferenciada, não são frequentemente executadas. A apresentação acontece na Sala de Concertos da Casa da Música da Ospa.

