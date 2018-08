Ospa recebe maestro norte-americano e Trio Porto Alegre

Grandes nomes da música mundial se encontram em Porto Alegre, neste sábado (1º), às 17h, a convite da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A apresentação contará com as participações do regente norte-americano Delta David Gier, diretor musical da Orquestra Sinfônica de Dakota do Sul e do Trio Porto Alegre (Ney Fialkow, Cármelo de los Santos e Hugo Pilger).

Deixe seu comentário: