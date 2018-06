O Margs volta a receber, neste domingo, às 17h, evento da Série Música de Câmara da Ospa. O Octeto de Cordas da orquestra apresenta um programa especial para a formação com peças de Mendelssohn e Shostakovich. Quem for ao recital poderá visitar também as exposições em cartaz no museu: Imáginários Tangíveis (na Galeria Aldo Locatelli), e Xilos de Arlete Santarosa (na Galeria Oscar Boeira).

