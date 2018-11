Ospa traz clarinetista francês a Porto Alegre neste sábado

Reconhecido pela crítica especializada como um dos mais destacados clarinetistas da atualidade, o francês Patrick Messina realiza a sua estreia em Porto Alegre no próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Neste sábado (10), às 17h, ele se apresenta como solista convidado na exibição da sinfônica que integra a Série Pablo Komlós.

O evento, que marca o encerramento do I Festival Internacional de Clarinetistas de Porto Alegre, conta também com solos dos instrumentistas Márcio Pereira e Cristiano Alves. No programa, obras de Heitor Villa-Lobos, Bechara El-Khoury, Ottorino Respighi e Amilcare Ponchielli. O maestro Manfredo Schmiedt conduz os instrumentistas. Os ingressos custam de R$ 30 a 80 reais e estão à venda no site www.ospa.ogr.br ou na bilheteria do local, no dia do evento.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (Sedactel). Os concertos da temporada 2018 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), por Corsan, Banrisul e Grupo Zaffari. Apoio: Ipiranga, Dufrio, Ventos do Sul, Audio Porto, Grupo Renner e Thyssenkrup. A realização é de Ospa, Fundação Cultural Pablo Komlós e Sedactel.

