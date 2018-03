A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar que reúne 29 países, anunciou nesta terça-feira (27) que expulsará sete diplomatas da missão russa. O tamanho máximo do grupo passa a ser de 20 pessoas, e não mais de 30. Também foi anunciada a negativa do credenciamento de outros três diplomatas russos.

